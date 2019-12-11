Mobilya atölyesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 15 araçla yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi’nde bulunan mobilya atölyesinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın binanın çatısını sardı. Atölyedeki ahşap ve kimyasal ürünlerin etkisiyle yangın daha büyürken alevler çevredeki binalara da sıçradı.

Kullanılmayan bina yıkıldı

Ekipler çevredeki binaları ve ikametleri boşaltırken olay yerine AFAD, 112 ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasını koordinasyonunu sürdürüyor. Bölgede kullanılmayan bir bina ise güvenlik sebebiyle yıkıldı. Bir kümes kül oldu.

İlçe belediyelerinden takviye ekipler bölgede

Zonguldak Belediyesi bütün itfaiye araçlarını olay yerine sevk etti. Kilimli Belediyesi, ÇATES A.Ş., Kozlu Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri de bölgeye takviye olarak gönderildi. Su tankları da bölgeye takviye edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler de bölgede söndürme çalışmalarına eşlik ediyor.

Yangının meydana geldiği sokağın dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Bazı itfaiye ekipleri Acılık Sanayi Sitesi içerisinden yangına müdahale etmeye çalıştı. Dar sokaktaki park halindeki araçlarda kısmi maddi hasarlar meydana geldi.