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  4. Mobilya bakım atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Mobilya bakım atölyesinde çıkan yangın korkuttu

21.01.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Düzce’nin Çilimli İlçesine bağlı Pırpır köyü’nde 3 katlı binanın birinci katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Düzce’nin Çilimli İlçesine bağlı Pırpır köyü’nde 3 katlı binanın birinci katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Yangın; öğlen saatlerinde Düzce’nin Çilimli İlçesi Pırpır köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pırpır köyü Orta Mahalle’de İlyaz Sezgin’e ait mobilya bakım atölyesinden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören köy sakinleri ve atölyenin üst katında oturan iş yeri sahibi İlyas Sezgin hemen Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de tedbir amaçlı takviye olarak olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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