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Mobilya deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 10:39 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangında, büyük çaplı hasar oluştu.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangında, büyük çaplı hasar oluştu. Taşyaka Mahallesi Şehit Osman Tosun Caddesi'ndeki mobilya deposunda, bugün saat 05.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu yangın söndürüldü. Depoda büyük çaplı hasar oluştu. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedeninin belerlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Mobilya deposunda yangınMobilya deposunda yangın
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