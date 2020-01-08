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  4. Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı

Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Ordu'da yaşayan Saliha Öztürk, eşinden öğrenerek ustası haline geldiği mobilya döşemeciliğini 7 senedir patron olarak sürdürüyor - Saliha Öztürk: - "20 yıldır bu işin içerisindeyim. 13 yıl eşimin yanında çalıştım, son 7 yıldan beri de kendi işletmemi çalıştırıyorum. Ben patron oldum, eşim çalışan oldu"

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da eşinden öğrendiği mobilya döşemeciliğinde ustalaşarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle iş yeri açan 40 yaşındaki Saliha Öztürk, mesleğini severek yapıyor.

Mobilya döşemeciliği yapan Erdal Öztürk ile 1994 yılında evlenen Saliha Öztürk, eşine kırlent dikimi, koltuk kumaşı sökümü gibi işlerde yardım etmeye başladı. Zamanla mobilyaların işçiliğindeki matkap ve kesim makinesi gibi aletleri kullanmayı da öğrenen Öztürk, eşiyle Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde açtıkları dükkanda çalıştı.

Çiftin işlerini büyütmeye karar vermesi üzerine Saliha Öztürk, 7 yıl önce KOSGEB desteğiyle teşhir ve atölyeden oluşan iki katlı iş yeri açtı.

Aldığı destekle makine ve ekipmanını da yenileyen Öztürk, artık patronu olduğu mesleğinde yeni kadın ustaların yetişmesini hedefliyor.

Üç çocuk annesi Saliha Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşine destek amacıyla başladığı meslekte bir şeyler başarabildiğini gördüğünü belirterek, severek ve keyif alarak yaptığı işi sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Eşinin de kendisine güvendiğine işaret eden Öztürk, iş yerlerini açmalarının ardından Avrupa Birliği Kadın Girişimcilik Projesi kapsamında gittiği kurstan sertifika aldığını aktardı.

Öztürk, kursun ardından KOSGEB desteğiyle iş yerlerini yenilediğini kaydederek, "Bu sefer eşimden patronluk bana geçmiş oldu. 20 yıldan beridir bu işin içerisindeyim. 13 yıl eşimin yanında çalıştım, son 7 yıldan beri de kendi işletmemi çalıştırıyorum. Ben patron oldum, eşim çalışan oldu." ifadesini kullandı.

Evlerin oturma odalarının dizaynı anlamında bir nevi tasarım yaptığını anlatan Öztürk, "Müşterilerin eski mobilyalarını yeniliyor ve evlerine teslim ediyorum. Çoğu zaman müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Onlar isteklerini söylüyor, ben uyguluyorum. Ortak bir noktaya varıyoruz ve onların gönüllerindeki oluyor. İşimi severek yapıyorum." diye konuştu.

- "Meslekte bayan döşemeci fazla yok"

Öztürk, mobilya döşemeciliğinin erkek işi olarak görüldüğüne dikkati çekerek, "Mobilya döşemeciliği zor yanları olmasına rağmen gerçekten zevkli ve güzel. Bayan işi olduğunu düşünüyorum. Tüm bayanlarımıza da tavsiye ediyorum." dedi.

Sektörde kadın mobilya döşemecisinin fazla olmadığını belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde bu konuyla ilgili yaptığım araştırmada 10 kişi bulabildim. Ustalarımız genelde erkek olduğu için gerçekten bu işi öğrenmek isteyen bayanlarımız yanlarına gidip de bu işi öğrenemiyorlar. Tabii ki buna eşler de müsaade etmiyor. Ben bu işi bir şekilde öğrendim, birçok bayana da öğretmek istiyorum. Eğer döşeme üzerine meslek sahibi olmak isteyen bayanlarımız varsa benimle irtibata geçmelerini rica ediyorum."

Öztürk, farklı illerde mobilya döşemeciliği yapan kadınlara ulaştığını ve nisan ayında Ordu'da bir tanışma programı yapacaklarını ifade ederek, bu işte kadın çalıştığını gören müşterilerin, şaşkınlığını gizleyemediğini de sözlerini ekledi.

- "Ustalık açısından eşimin her zaman arkasındayım"

51 yaşındaki Erdal Öztürk de 14-15 yaşlarında başladığı mesleğe, eşiyle omuz omuza devam ettiklerini anlatarak, "Allah'a çok şükür iyi gidiyor. O da öğrendi, ben şu an işçisiyim zaten. Bütün dükkanın giderini, gelirini ona emanet ettim. İki de çırağımız var. Üç çocuğumuz var, evimizi bu şekilde geçindiriyoruz." diye konuştu.

Öztürk, ustalık açısından eşinin her zaman arkasında olduğuna vurgu yaparak, kadınların bu işte daha başarılı olabildiğini söyledi.

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Altınordu mobilya döşemeciliği ordu Saliha Öztürk

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