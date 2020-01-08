Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı

Üç çocuk annesi Saliha Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşine destek amacıyla başladığı meslekte bir şeyler başarabildiğini gördüğünü belirterek, severek ve keyif alarak yaptığı işi sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Aldığı destekle makine ve ekipmanını da yenileyen Öztürk, artık patronu olduğu mesleğinde yeni kadın ustaların yetişmesini hedefliyor.

Mobilya döşemeciliği yapan Erdal Öztürk ile 1994 yılında evlenen Saliha Öztürk, eşine kırlent dikimi, koltuk kumaşı sökümü gibi işlerde yardım etmeye başladı. Zamanla mobilyaların işçiliğindeki matkap ve kesim makinesi gibi aletleri kullanmayı da öğrenen Öztürk, eşiyle Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde açtıkları dükkanda çalıştı.

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da eşinden öğrendiği mobilya döşemeciliğinde ustalaşarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle iş yeri açan 40 yaşındaki Saliha Öztürk, mesleğini severek yapıyor.

Eşinin de kendisine güvendiğine işaret eden Öztürk, iş yerlerini açmalarının ardından Avrupa Birliği Kadın Girişimcilik Projesi kapsamında gittiği kurstan sertifika aldığını aktardı.

Öztürk, kursun ardından KOSGEB desteğiyle iş yerlerini yenilediğini kaydederek, "Bu sefer eşimden patronluk bana geçmiş oldu. 20 yıldan beridir bu işin içerisindeyim. 13 yıl eşimin yanında çalıştım, son 7 yıldan beri de kendi işletmemi çalıştırıyorum. Ben patron oldum, eşim çalışan oldu." ifadesini kullandı.

Evlerin oturma odalarının dizaynı anlamında bir nevi tasarım yaptığını anlatan Öztürk, "Müşterilerin eski mobilyalarını yeniliyor ve evlerine teslim ediyorum. Çoğu zaman müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Onlar isteklerini söylüyor, ben uyguluyorum. Ortak bir noktaya varıyoruz ve onların gönüllerindeki oluyor. İşimi severek yapıyorum." diye konuştu.

- "Meslekte bayan döşemeci fazla yok"

Öztürk, mobilya döşemeciliğinin erkek işi olarak görüldüğüne dikkati çekerek, "Mobilya döşemeciliği zor yanları olmasına rağmen gerçekten zevkli ve güzel. Bayan işi olduğunu düşünüyorum. Tüm bayanlarımıza da tavsiye ediyorum." dedi.