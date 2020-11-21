HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

Mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

21.11.2020 23:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sandalye fabrikasında yangın çıktı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sandalye fabrikasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ağaç işleri Sanayi 29. Sokak’ta bulunan bir sandalye fabrikasında henüs bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler iş yerinin en üst katındaki yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çatı katında ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Feci kaza! Genç çift hayatını kaybettiFeci kaza! Genç çift hayatını kaybetti
KYK yurt başvuruları başladı mı?KYK yurt başvuruları başladı mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu

Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu

Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde aşı mesajı

Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde aşı mesajı

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Çorbacıda masaya servis kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Çorbacıda masaya servis kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

Bursa'da karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı

Bursa'da karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı

Isparta’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Isparta’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım

Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım

Kayseri'de iki şüpheli ölüm

Kayseri'de iki şüpheli ölüm

Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Genç çift hayatını kaybetti

Ermeniler, Ağdam şehrinden yakıp yıkarak çekildi

Görüntü Dağlık Karabağ'dan! Arkalarında ne varsa yaktılar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.