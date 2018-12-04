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Mobilya fabrikası yangınında ölen işçinin cenazesi Hatay'a gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 18:02 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde mobilya firmasının üretim bölümünde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden işçi Mehmet Ürek’in (65) cenazesi memleketi Hatay’a gönderildi.

Mobilya fabrikası yangınında ölen işçinin cenazesi Hatay'a gönderildi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde mobilya firmasının üretim bölümünde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden işçi Mehmet Ürek’in (65) cenazesi memleketi Hatay’a gönderildi.
İnegöl’de, Bursa- Ankara karayolu üzerindeki bir mobilya firmasının üretim bölümünde yangın çıktı. Dumanı fark eden firma çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen İnegöl ve Gürsu itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler, yanıcı malzemeler nedeniyle 3 katlı fabrikanın tamamına sıçradı. Yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikada bulunan işçilerden Nermin Aktaş (46) ve Fatma Güneş (41) dumandan etkilendi. 2 işçi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
YANGIN SIRASINDA İÇERİDEN ÇIKAMADI
Yangın sırasında içeride çalışan işçilerden birinin çıkamadığı bilgisi üzerine itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından işçiyi aradı. Aramalar sırasında üretim kısmında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Mehmet Ürek’in cesedine ulaşıldı. Ekipler tarafından fabrikadan çıkarılan Ürek’in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ürek'in cenazesi, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, toprağa verilmek üzere Hatay’a gönderildi.

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Mobilya fabrikası yangınında ölen işçinin cenazesi Hatay'a gönderildiMobilya fabrikası yangınında ölen işçinin cenazesi Hatay'a gönderildi

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