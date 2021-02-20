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Mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 6 yaralı

20.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında buhar kazanı patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybederken 6 işçi ise yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında buhar kazanı patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybederken 6 işçi ise yaralandı. Olayı duyan işçilerin yakınları acil servise akın etti. Patlamada hayatını kaybeden 47 yaşındaki İlhan Doğan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Aileyi diğer işçiler sakinleştirmeye çalıştı.
Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bulunan buhar kazası patladı. Patlamayla ortaklık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi patlama sonucu çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Patlama sonucu buhar kazanın yanında bulunan işçilerden İlhan Doğan (47) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Esengül Arslan (47), Murat Baydan (25), Altun Koçak (47), Melahat İpek (61), Bayram Göksu (25) ve Daaed Ataya (25) isimli işçiler ise yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından fabrikada çalışan tüm işçiler dışarıya çıkarıldı. Fabrika görevlileri tarafından tek tek isimler okunarak başka kayıp kimsenin olup olmadığı kontrol edildi. Patlama sonucu olay yerine AFAD ve İHH İnegöl Arama Kurtarma ekipleri de geldi. Ekipler en kazın altına kimsenin olup olmadığı kontrol etti.
Yaralılar hastane kaldırılarak tedavi altına alınırken olayı duyan yakınları ise acile koştu. İşçilerin sağlık durumları hakkında bilgiler aldı. Acile gelen İlhan Doğan (47) yakınları ise ölüm haberiyle yıkıldı. Ailesi gözyaşlarına hakim olmadı. Aileyi hayatını kaybeden işçinin mesai arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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