HABER

Mobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan 3 işçi, malzeme yükledikleri sırada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı.

Mobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan 3 işçi, malzeme yükledikleri sırada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. 2 işci hayatını kaybederken 1 işci ağır yaralandı.
Olay öğle saatlerde İnegöl ilçesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan 3 işçi, mobilya yükledikleri sırada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. İşçilerden biri fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 2 işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı işçi, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili şoruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Mobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandıMobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandıMobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandıMobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

PlayStation 4 için bu ayın ücretsiz oyunları açıklandıPlayStation 4 için bu ayın ücretsiz oyunları açıklandı
Şanlıurfa’da, iş yerlerinden hırsızlığa 4 tutuklamaŞanlıurfa’da, iş yerlerinden hırsızlığa 4 tutuklama
Köprüden çaya atlayarak intihar ettiKöprüden çaya atlayarak intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

'Canım lahmacun çekiyor' deyip kayıplara karıştı! Gelin adayı çete üyesi çıktı

'Canım lahmacun çekiyor' deyip kayıplara karıştı! Gelin adayı çete üyesi çıktı

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç ölüm! Gören kahroldu

Fabrikada feci ölüm! İşçiler altında kaldı

Lefkoşa'da güzellik uzmanı Özyazgan eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca dövüldü

Hastane odasında dehşet! 'İçeri girdi, kapıyı kapattı ve...'

40 yıldır bir tanesini bile satamadı

40 yıldır bir tanesini bile satamadı

Balıkesir'de akılalmaz oyun: Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar!

Böyle oyun mu olur? Çocuklardan biri bu halde, diğeri ise...

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Araçla sınırı geçmek isterken yakayı ele verdi! Tam 7 milyon 140 bin lira

Tam 7 milyon 140 bin lira! Araçla sınırı geçmek isterken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.