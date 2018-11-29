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Mobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 ölü, 1 ağır yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 16:24 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan 2 işçi ile boş tabakları toplayan yemekhane görevlisi, malzeme yüklenen TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı.

Mobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 ölü, 1 ağır yaralı (2)- Yeniden

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan 2 işçi ile boş tabakları toplayan yemekhane görevlisi, malzeme yüklenen TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. 1 işçi ile yemekhane görevlisi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı.
Olay öğle saatlerde İnegöl ilçesi Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Muammer Kumral (52) ve Hakan Bulun (40), yurt dışına ihraç edilecek mobilya takımlarını fabrika girişindeki konteynere yüklemeye başladı. Fabrikanın yemekhane görevlisi Mümin Özgür (35) de o sırada yemek verdiği işçilerin boş tabaklarını almak için konteynerin yanına geldi. Tam bu sırada konteyner yan tarafa devrilerek ters şekilde boşluğa düştü. Yemekhane görevlisi Özgür konteynerin, işçiler Kumral ve Bulun ise mobilyaların altında kaldı.
Fabrika çalışanları hemen olay yerine koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl İtfaiyesi Arama- Kurtarma ekipleri, 3 kişiyi ağır yaralı olarak çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında işçilerden Muammer Kumral yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise ambulanslarla Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yemekhane görevlisi Mümin Özgür de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralı Hakan Bulun'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayı gören mobilya firması çalışanları ve haberi alıp hastaneye gelen ölenlerin yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

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