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  4. Mobilya fabrikasındaki yangında çelik kasadaki paralar da yanmış

Mobilya fabrikasındaki yangında çelik kasadaki paralar da yanmış

06.04.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da dün yanan mobilya fabrikasından geriye, küle dönen enkaz yığını kaldı. Yangında çelik kasanın içindeki paraların da yandığı öğrenildi.

Mobilya fabrikasındaki yangında çelik kasadaki paralar da yanmış

Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Uyanık Sokak'taki mobilya fabrikasında, dün saat 17.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla fabrikayı sardı.

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İşçiler fabrikayı tahliye etti, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'sının (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) müdahaleleriyle alevler söndürüldü.

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Fabrikadan geriye kül yığınına dönen enkaz kaldı. Çelik kasanın içindeki paraların bile küle döndüğü görüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(DHA)

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yangın Konya
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