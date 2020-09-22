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Mobilya fabrikasını alevler sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 17:38 | Son Güncelleme

Bursa’da mobilya fabrikasının koltuk imalatı bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükseldi.

Bursa’da mobilya fabrikasının koltuk imalatı bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükseldi. Alevlerden kaçanlar, korona virüsü hiçe sayarak film gibi yangını izledi.
Yangın, Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesindeki 4 katlı işyerinin en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koltuk döşeme hanesinde bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevler binayı sararken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Çalışanlar kendini can havliyle dışarı atarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri fabrika etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İş yerinde çalışanlar diğer katlardaki mobilyaları kendi imkanlarıyla tahliye ederken, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonrası alevler kontrol altına alındı.
Alevlerden kaçanlar ve çevredeki iş yerinde çalışanların korana virüse meydan okurcasına yangını izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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