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Mobilya firmasını kundaklayan kişi güvenlik kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 08:09 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Metal Sanayi'nde kurulu bulunan mobilya fabrikası önünde çıkan yangının bir kişi tarafından çıkarıldığı belirlendi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Metal Sanayi'nde kurulu bulunan mobilya fabrikası önünde çıkan yangının bir kişi tarafından çıkarıldığı belirlendi. Fabrika önündeki kartonları yakıp kaçan kişinin görüntüleri çevredesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesinde Metal Sanayi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Sanayide devriye görevini sürdüren polis ekipleri 25'inci sokaktan geçerken bir mobilya fabrikasının önünde bulunan kartonların yandığını fark etti. Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, güvenlik kameralarında yaptıkları kontrolde bir kişinin bisikletle fabrika önüne gelerek kartonları ateşe verdiğini, daha sonra da bisikletiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Yangında fabrika zarar görmezken polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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