Mobilya ihracatçıları ara elemanlarını kendileri yetiştirecek

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, mobilya üretiminde usta açığının giderilmesi amacıyla Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nin Mobilya ve Dekorasyon Bölümü öğrencilerine 3 yıl süresince burs desteği sağlayacak.

​Mobilya sektörü, kendi insan kaynağını kendi yetiştirmek amacıyla harekete geçti. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi'ne destek olan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyeleri, başarılı öğrencilerin ağaç işleri ve mobilya bölümünü tercih etmelerini sağlamak amacıyla Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin Mobilya ve Dekorasyon Bölümü’ne kayıt yaptıran 34 öğrenciye burs verecek. Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde düzenlenen burs protokolü imza törenine Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Serdal Şimşek ile burs veren firma yetkilileri katıldı. Okul Müdürü Serdal Şimşek, törende yaptığı konuşmada kalkınmanın meslek liselerinin sanayiye tam olarak destek vermesi ve sanayicilerin okullarla iş birliği yapması sayesinde mümkün olacağını ifade etti. Bu amaçla yaklaşık olarak 8 ay önce başlattıkları Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencilerine sanayiciler tarafından burs verileceğini söyleyen Şimşek, "150 yıllık köklü tarihe sahip olan okulumuzun ve Ege İhracatçıları Birliği'nin bu güzel projeye imza atması ve bu çalışmaların İzmir ve Türkiye geneline yaygınlaştırılması çalışmalarına öncülük etmiş olmak bizlere gurur vermektedir" dedi.

AYLIK 300 TL VERİLECEK

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitim görmediklerini belirterek Türkiye’deki en büyük sorunlardan birinin ara teşvik eleman sorunu olduğunu savundu. Yağcı, “İhracat rakamlarını arttırmak için kaliteyi artırmamız gerekiyor. Araştırma ve geliştirmede de gerekli tasarımlar yapmamız gerekiyor. Bunun için ara teknik elemanlara ihtiyacımız var. Bu unsurları oluşturamazsak sıradan üretim yapar ve fiyatlarımızı kabul ettiremeyiz. Bizim kendi markamızı oluşturup, kendi şartlarımızı kabul ettirmemiz gerekir" dedi.

Sektörde kalitenin artması için eğitim ve organize sanayi bölgelerinin önemine dikkat çeken Cahit Doğan Yağcı, İzmir Ticaret Odası öncülüğünde Torbalı'daki organize sanayi bölgesi bitişiğindeki bir arazinin mobilya istasyonu olarak kullanılacağını dile getirdi. Eğitime verdikleri önem doğrultusunda mobilya üreticilerinin katılacağı bir burs fonu oluşturduklarını söyleyen Yağcı, meslek liselerinin mobilya bölümlerini tercih eden öğrencilere bu fondan aylık 300 TL burs verileceğini anlattı. Yağcı, "Bu sayede mobilya sektörünün kalifiye eleman açığının kapanacağına inanıyoruz. Bu projenin koordinasyonunda ve burs toplama sürecinde mobilya sektörümüzün sivil toplum kuruluşları etkin rol üstlenecek" diye konuştu.

LİSELERDE ÖRNEK UYGULAMA

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de Konak’ta başlatılan çalışmanın diğer okullara da yayılmasını dilediklerini belirterek, 34 öğrenciye maddi yardım yapılacağını ifade etti. Türkiye'de 16 tematik lisenin bulunduğunu anlatan Şimşek, "Bu tematik liseler, sektörle okulu bir araya getiriyor. Öğrencilerin sektöre atılması ve onları hayata hazırlama konusunda çalışmalar yapılıyor. Öğrencilere verilen burs desteği üniversitelerde oluyordu, ama lise boyutunda ilk kez böyle bir çalışma yapıldı. Bunun bir örnek oluşturmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere burs desteği veren firma yetkililerine plaket takdim edildi.