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Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinde sabaha karşı çıkan yangında işyeri alevlere teslim oldu.

Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinde sabaha karşı çıkan yangında işyeri alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda ekiple müdahale eden itfaiye, 3 saat süren çalışmalar neticesinde yangını söndürdü.
Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 16. Sokak’ta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen yangın bütün binayı sardı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangına dört bir koldan müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu 3 saat içerisinde yangını kontrol altına alabildi. Yangın sonucu imalathanede bulunan tüm malzemeler yanarak kül olurken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu

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