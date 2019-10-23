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Mobilya kumaşları, öğrencilere kalemlik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:23 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretiminde kullanılan kumaşların artıkları, öğrenciler için kalemliğe dönüşüyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretiminde kullanılan kumaşların artıkları, öğrenciler için kalemliğe dönüşüyor. İnegöl Mobilya Sanayii'nde faaliyet gösteren koltuk firması, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için parça kumaşlardan kalemlik üretiyor.

Projenin sahibi, koltuk firması sahibi Hasan Taşcı, "Yıllardan beri koltuk üretimi yapıyoruz. Üretimimizde önceden atıl olan, parça kumaşları çöpe atıyorduk. Şu anda bunları bu şekilde kalemlik yaparak, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde durumu müsait olmayan öğrencilere hediye olarak gönderiyoruz. Hem atıl kumaşları değerlendiriyoruz, hem de ülkemizin kalkınmasında ufak da olsa katkımız olsun istiyoruz. Böyle bir projeyi hayata geçirdik. Bu çalışmayı sürdüreceğiz. Ürettiğimiz kalemlikleri ülkemizin genelindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere göndereceğiz. İlk olarak Van, Şanlıurfa ve Bingöl illerindeki okullara 300 adet kalemlik gönderdik" dedi.

Yaptıkları kalemliklerin Türkiye'nin tamamındaki çocuklara ulaşmasını arzu ettiklerini kaydeden Taşcı, "Öğrenciler çok mutlu oldular. Onların yüzlerindeki mutluluk bizi de mutlu etti. Yaptığımız işin boşa gitmediğini anlamış olduk" diye konuştu.

Bu çalışmanın tüm iş adamların örnek olmasını dilediklerini aktaran Hasan Taşcı, "Kesinlikle bu milli servettir. Her şeyden önce bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu kumaşlar çöp olmaktansa, bir öğrencinin işine yaraması güzel bir şey. Öğrencilerin mutluluğu her şeye değer bizce. Diğer firma sahiplerimize de bu çağrıyı yapıyoruz. Onlar da bunu yapabilir" ifadelerini kullandı.

Taşcı, uzun vadede yapıkları kalemlikleri, Afrika ülkelerindeki öğrencilere de göndermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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