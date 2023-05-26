Mobilya kurulumu için evine geldikten sonra... Dehşet böyle başlamış! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi D.K. (45) isimli kadın, cadde üzerinde karşılaştığı E.Ö. tarafından tabanca ile vuruldu. 4 el ateş edilen D.K. kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı ara sokakta yakalanan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ağır yaralanan D.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. İddiaya göre, D.K.’nın bir mağazadan mobilya aldığı, E.Ö.’nün de mağaza görevlisi olarak D.K.’nın evine geldiği, aldığı mobilyaları kurduğu ve bu sebeple ikilinin tanıştığı öğrenildi.

DOLAR İSTEMİŞ, GÜVENMEDİĞİ İÇİN PARAYI VERMEMİŞ

Sohbet sırasında D.K.’nın oğlunun iş aradığını öğrenen E.Ö.’nün bir süre sonra D.K.’yı aradığı ve oğluna yurt dışında iş bulduğunu söylediği, bunun için bir miktar dolar istediği, D.K.’nın ise E.Ö.’ye güvenmediği için parayı vermediği bildirildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI AÇIP...

İkili arasında husumet başladığı, E.Ö.’nün bu olaydan sonra çeşitli zamanlarda D.K. ile çocuklarını tehdit etmeye başladığı, D.K.’nın ise E.Ö. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. E.Ö.’nün D.K.’yı saplantılı şekilde rahatsız ettiği, onunla birlikte olması için tehdit ettiği, fotoğraflarını izinsiz kullanarak onun adına çeşitli sosyal medya hesapları açtığı, bu açılan hesaplarda birileriyle konuştuğu ve D.K.’nın numarasını tanımadığı kişilere verdiği iddia edildi. 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi D.K.’nın eşinin ise yaklaşık 5 yıl önce vefat ettiği bildirildi. (İHA)