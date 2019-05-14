HABER

Mobilya sektörü katma değerli ürünlerle ihracata odaklanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:47 | Son Güncelleme

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç: - "Türk mobilyası kendine biçilmek istenen 'Çin'den kaliteli, Avrupa'dan ucuz' algısını yıkmış durumdadır" - "Bunu sağlayan faktörler ise her yıl artan üretim teknolojimiz, akıllı mobilya kümelerimiz ve nitelikli iş gücümüz olarak öne çıkmaktadır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Türk mobilyası kendine biçilmek istenen 'Çin'den kaliteli, Avrupa'dan ucuz' algısını yıkmış durumdadır. Bunu sağlayan faktörler ise her yıl artan üretim teknolojimiz, akıllı mobilya kümelerimiz ve nitelikli iş gücümüz olarak öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde var olan tüm sektörlerde olduğu gibi mobilya sektöründe de rekabetçi olmanın yolunun, üretim teknolojisinden Ar-Ge'den ve tasarımdan geçtiğini kaydetti.

Bu noktada endüstri 4.0 ve nesnelerin internetinin, başta Almanya olmak üzere birçok ülkede mobilya sektöründeki üretim şartlarını ve maliyet yönetimi unsurlarını yeniden tanımladığını aktaran Güleç, sektörün Asya'daki devasa üretim çarkının yanı sıra ABD ve Avrupa'daki teknolojik açılımlarla mücadele ettiğini belirtti.

Güleç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüz üretim teknolojilerini her yıl geliştiren, inovasyon ve tasarım yoğun bir yapıya sahip. Bu durum, iç pazarın henüz olgunlaşma evresine girmediği düşünüldüğünde, kısa sürede hız kat etmemizi ve diğer sektörlerden daha hızlı büyümemiz sonucunu getiriyor. Bunun yanı sıra mobilya sektöründe olduğu gibi kültürel ve tarihsel motifler de ürünlerimizin tasarım değerini yükseltmektedir ve onları küresel vitrinde önemli bir yere yerleştirmektedir. Türk mobilyası kendine biçilmek istenen 'Çin'den kaliteli, Avrupa'dan ucuz' algısını yıkmış durumdadır. Bunu sağlayan faktörler ise her yıl artan üretim teknolojimiz, akıllı mobilya kümelerimiz ve nitelikli iş gücümüz olarak öne çıkmaktadır."

Türkiye mobilya sektöründe Ar-Ge ve tasarım harcamalarının her yıl arttığını ama istenilen seviyede olmadığını vurgulayan Güleç, şunları kaydetti:

"Türkiye mobilya sektörü gelişmiş mobilya ülkelerine göre pazarlama ve markalaşmada arzu edilen seviyenin altında. Hal böyle olunca tasarım-yoğun ve pazarlama değeri yüksek mobilyaların kilogram başı fiyatlarını istediğimiz seviyeye çekemiyoruz. Çin, Vietnam gibi rakiplere göre iş gücü maliyeti açısından dezavantajlı bir durumdayız. İki yönlü baskıya rağmen, Türk mobilyası kendine biçilmek istenen 'Çin'den kaliteli, Avrupa'dan ucuz' algısını yıkmış durumdadır. Bunu sağlayan faktörler ise her yıl artan üretim teknolojimiz, akıllı mobilya kümelerimiz ve nitelikli iş gücümüz olarak öne çıkmaktadır."

Dünyanın gözü onlarda! İşte birinci isimDünyanın gözü onlarda! İşte birinci isim
Sivas'ın esrarengiz kayaları! Bir anda ortaya çıktılar Sivas'ın esrarengiz kayaları! Bir anda ortaya çıktılar
İşte turistlerin yeni gözdesi! Gelen gitmek istemiyorİşte turistlerin yeni gözdesi! Gelen gitmek istemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mobilya

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ın esrarengiz kayaları hayrete düşürüyor

Sivas'ın esrarengiz kayaları! Bir anda ortaya çıktılar

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gelen gidemiyor

İşte turistlerin yeni gözdesi! Gelen gitmek istemiyor

Lagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyor

Lagina'nın sütunları ayağa kaldırılıyor

Son dakika: Adil Öksüz'ün yeğenine hapis cezası

Esmaül Hüsna Öksüz'ün cezası az önce belli oldu

Eylül'ü bulan kadavra köpeği 'Abrek', Ecrin'i de arıyor

Eylül'ü bulan kadavra köpeği 'Abrek', Ecrin'i de arıyor

Eski Danıştay üyesine 10 yıl hapis cezası

Eski Danıştay üyesine 10 yıl hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.