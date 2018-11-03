"Mobilya sektöründe teknoloji ilerledikçe iş kazaları arttı"

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, mobilya sektörünün esas probleminin teknoloji ilerledikçe iş kazalarının artması olduğunu belirterek, "İş kazalarıyla uzuv kayıpları arttı. Ailelerin çocuklarını mobilya sektörüne verme noktasındaki tercihleri geriledi." dedi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) iş birliğiyle "Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar" ana temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Mobilya Kongresi'nde, moderatörlüğünü ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk'un yaptığı panele katılan Ercan, mobilya sektöründe tasarım konusunun önemine değindi.

Ercan, Türkiye'de tasarım konusunda "telif hakları" adı altında bir kavram kargaşasının bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tasarımcı tasarımı yapıyor. Satıyor ancak parasını alamıyor. Mobilyacılar ayakta kalabilmek için mücadele ederken inovasyondan uzak kalıyor. Mobilya sektörünün esas problemi teknoloji ilerledikçe iş kazalarının artmasıdır. İş kazalarıyla uzuv kayıpları arttı. Ailelerin çocuklarını mobilya sektörüne verme noktasındaki tercihleri geriledi. Aileler iş kazalarını gördükçe çocuklarını çırak ve kalfa olarak vermemeye başladı. Mobilya sektörü geçmişteki kar marjını her geçen gün kaybetmeye başladı. Bu kar marjı düşüşü de aileleri olumsuz etkiledi. Endüstri meslek liselerinde öğrenim gören çocuklar mobilya sektörünü tercih etmiyor. İşimizi böyle bir açmazın içinde yapıyoruz."

Panelde Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Füsun Curaoğlu da birer konuşma yaptı.

