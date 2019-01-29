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Mobilya stölyesinde çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 07:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye İlçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan ve bitişiğindeki bir iş yerine sıçrayan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.Karaçulha Mahallesi 40.

Muğla’nın Fethiye İlçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan ve bitişiğindeki bir iş yerine sıçrayan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Karaçulha Mahallesi 40. Sokak’ta Hüseyin Özdemir’e ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın atölyenin yanında bulunan başka bir iş yerine sıçradı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı iş yerinde ise maddi hasar oluştu.

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