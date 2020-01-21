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  4. Mobilya teslim etmeye gitti, sırtından vuruldu

Mobilya teslim etmeye gitti, sırtından vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

BURSA'da, satın alınan mobilyaları sahibine teslim etmek için getiren iş yeri sahibi İbrahim Bülbül (25), kamyonetten indiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla sırtından vuruldu.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, satın alınan mobilyaları sahibine teslim etmek için getiren iş yeri sahibi İbrahim Bülbül (25), kamyonetten indiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Maruf Sokak üzerinde bulunan bir daireye, satın alınan mobilyaları teslim etmek için gelen İbrahim Bülbül, kamyonetten indiği sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından tabancayla vurulan Bülbül, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada da çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri, olay yerindeki otomobile isabet etti.
Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Bülbül, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde boş kovanlar buldu. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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