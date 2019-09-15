Mobilya ustasından 'Bir kuş da sen barındır' kampanyası

Erzurum'un Oltu ilçesinde mobilya ustası Adem Kaya (36) 'Bir kuş da sen barındır' sloganıyla rengarenk yaptığı yuvaları Kırdağı Ormanı'nda ağaç dallarına astı. Kaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak 20 TL karşılığında bir kuşa yuva kurabileceklerini söyledi.

Oltu Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 20 yıldan beri mobilya ustası olan Adem Kaya, havaların soğumasıyla birlikte kuşlar için yuva yapmaya karar verdi. 'Bir kuş da sen barındır' sloganıyla yola çıkan Kaya, kısa sürede çok sayıda yuva yaparak çeşitli renklere boyadı. Kaya, atölyede yaptığı yuvaları Kırdağı Ormanı'na götürerek ağaç dallarına tek tek astı. Kaya, Bizim buralarda kış çok sert geçer. Kuşların birçoğu baharı göremez. Ben de kuşlar ölmesin, yaşasın diye yuva yapmaya karar verdim dedi.

Vatandaşlara da bir kuşa yuva yaptırmaları çağrısında bulunan Kaya, İsteyenler atölyede yaptığımız yuvaları 20 TL gibi bir fiyat karşısında alıp, ormana ya da istedikleri yerde ağaç dallarına asabilir. İsterlerse yuvalara isimlerini yazar, onlar adına biz de ağaçlara monte edebiliriz. Çok sayıda kuş, bu kış mevsimini sıcak yuvalarında geçirecek. Vatandaşların bu kampanyaya destek vermesini isterim diye konuştu.

Kaya'nın yaptığı yuvalardan bir tane alıp Kırdağı Ormanı'na giderek ağaca asan Salih Macit, Önümüz kış, bir kuşa yuva olabileceksek ne mutlu bize dedi. Beycan Onat ise, Yuvaları kuşlar için ormana astık. Kuşlar yaşarsa biz sevinir ve mutlu oluruz diye konuştu.

