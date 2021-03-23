HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu

Mobilyacılar çarşısında yangın: 5 dükkan alevlere teslim oldu

23.03.2021 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısında bir atölyede çıkan yangın çevresinde bulunan diğer dükkanlara da sıçradı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısında bir atölyede çıkan yangın çevresinde bulunan diğer dükkanlara da sıçradı. Yaklaşık 5 dükkanın alevlere teslim olduğu yangında gökyüzü dumanla kaplanırken, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı içerisinde çıktı. 398 No’lu sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede çevresinde bulunan dükkanlara da sıçradı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve yaklaşık 5 dükkana sıçrayan yangını kontrol altına alabilmek için ilçelerden birçok takviye sevk edildi.
Mobilya, ağaç vb. malzemelerin bulunduğu depolara da sıçrayan yangını kontrol altına alabilmek için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 14 itfaiye aracı ve 1 köpük kulesi ile birlikte yaklaşık 36 personel yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri patlama olabilme ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saattir itfaiye erlerinin müdahalesinin sürdüğü yangında, dumanlar gökyüzünü kapladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
Gazeteci Levent Gültekin'i darp eden saldırganlar yakalandıGazeteci Levent Gültekin'i darp eden saldırganlar yakalandı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi

Bakan Koca'dan vaka artışı sonrası kritik toplantı

Gazeteci Levent Gültekin'e TV programı öncesinde saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Gazeteci Levent Gültekin'i darp eden saldırganlar yakalandı

İzmir'de dehşete düşüren olay! Polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

Polis memuru, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

Antalya'da büyük gerginlik! Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

'Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz'

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına 32 ilde operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.