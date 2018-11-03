Mobilyacılar fuarda hedefe kilitlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en büyük mobilya markalarını aynı çatı altında toplayan Furniture İstanbul - İstanbul Mobilya Fuarı 6-11 Kasım tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleştirilecek. CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, Furniture İstanbul - İstanbul Mobilya Fuarı 6-11 Kasım'da CNR EXPO Yeşilköy'de yapılacak. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğinde gerçekleşecek fuarda, Türkiye mobilya sektörünün yüzde 75'ini temsil eden toplam 350 firma 80 bin metrekarelik alanda bir araya gelecek. 90 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, mobilya sektörünün lider ülkeleri İtalya, Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin yanı sıra sektörün hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu 85 ülkeden ziyaretçi ve VIP alım heyetleri ağırlanacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Furniture İstanbul - İstanbul Mobilya Fuarı’nda tüm mobilya sektörünün bir araya geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Son 10 yılda 7 kat büyüyen ve cari fazla veren bir sektör haline gelen Türk mobilya sektörü, 200'ü aşkın ülkeye kendi markaları ile ihracat yapıyor. Sektörde KDV oranının yüzde 8 bandına çekilmesiyle kayıt dışının da önüne geçilirken, verilen teşviklerin etkisiyle sektör 5 yıl içinde dünyanın ilk 5 ihracatçısı ülkesi arasına girmeyi ve 10 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Bu hedef için 6 bin yabancı alıcı getiriyoruz. Türkiye mobilya sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise Irak, Suudi Arabistan, Almanya, Libya, Azerbaycan ve Türkmenistan olarak sıralanıyor.” \ - Dünyaca ünlü tasarımcılar geliyor Tasarım ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla diğer fuarlardan ayrılan Furniture İstanbul’da dünyanın en önemli tasarımcıları da boy gösterecek. 2017 yılında Finlandiya Cumhurbaşkanı tarafından Pro Finlandiya madalyası verilen, 2018'de ise “görsel tılsım yaratan” olarak Finlandiya Kültür Vakfı Büyük Ödülü'nü kazanan Finlandiyalı tasarımcı Markku Piri en dikkati çeken konuklardan biri.