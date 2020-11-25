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Mobilyacılar sitesinde yangın

25.11.2020 12:53 | Son Güncelleme:
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Adana’da Mobilyacılar Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesinde meydana geldi.

Adana’da Mobilyacılar Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesinde meydana geldi. Mobilya malzemeleri üreten bir firmanın atölye olarak kullandığı yerde elektrik kontağından yangın çıktı. Atölyede bulunanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürüp kontrol altına aldı. Ancak atölyede bulunan malzemelerin tamamı yandı.
Yangında maddi hasar oluşurken can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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