Mobilyacıya zorla senet imzalatıp, iş yerini yakan 3 kişi tutuklandı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir mobilya imalatçısına zorla senet imzalatıp, ödemeyince iş yerini benzin dökerek yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İmalathanenin yakılma anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. Taşyaka Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi üzerindeki iş yerinde mobilya imalatı yapan S.B., iş yaptığı, Marmaris'te yaşayan Kerem Akar, Murat Kurtalış ve Yiğit Alp Tunalı ile anlaşmazlığa düştü. İddiaya göre bu 3 kişi, S.B.'den parasını ödeyip satmak üzere mal aldı. Ancak ürünü satamayan zanlılar, S.B.'den parayı geri istedi. S.B.'nin kabul etmemesi üzerine 3 kişi, iş yerine gitti. 3 kişi, tehdit edip 140 bin lirasını aldığı S.B.'ye, zorla 100 bin liralık da senet imzalattı. Daha sonra S.B.'den senedi ödemesini isteyenancak para alamayan zanlılar, geçen 16 Temmuz'da mobilya imalatçısının dükkanına gitti. İddiaya göre çalışanları zorla dışarı çıkaran 3 zanlı, işletmedeki mobilya ve makinelere benzin dökerek yaktı. Zanlılar olay yerinden ayrılırken, yangın büyümeden çalışanlar ve itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. O anlar ise işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kerem Akar, Murat Kurtalış ve Yiğit Alp Tunalı geçen cumartesi günü yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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