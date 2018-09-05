HABER

Mobilyacıya zorla senet imzalatıp, iş yerini yakan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir mobilya imalatçısına zorla senet imzalatıp, ödemeyince iş yerini benzin dökerek yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir mobilya imalatçısına zorla senet imzalatıp, ödemeyince iş yerini benzin dökerek yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İmalathanenin yakılma anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. Taşyaka Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi üzerindeki iş yerinde mobilya imalatı yapan S.B., iş yaptığı, Marmaris'te yaşayan Kerem Akar, Murat Kurtalış ve Yiğit Alp Tunalı ile anlaşmazlığa düştü. İddiaya göre bu 3 kişi, S.B.'den parasını ödeyip satmak üzere mal aldı. Ancak ürünü satamayan zanlılar, S.B.'den parayı geri istedi. S.B.'nin kabul etmemesi üzerine 3 kişi, iş yerine gitti. 3 kişi, tehdit edip 140 bin lirasını aldığı S.B.'ye, zorla 100 bin liralık da senet imzalattı. Daha sonra S.B.'den senedi ödemesini isteyenancak para alamayan zanlılar, geçen 16 Temmuz'da mobilya imalatçısının dükkanına gitti. İddiaya göre çalışanları zorla dışarı çıkaran 3 zanlı, işletmedeki mobilya ve makinelere benzin dökerek yaktı. Zanlılar olay yerinden ayrılırken, yangın büyümeden çalışanlar ve itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. O anlar ise işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Kerem Akar, Murat Kurtalış ve Yiğit Alp Tunalı geçen cumartesi günü yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

PARTNERBütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!Bütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!
Emekli astsubayı vurup, yanına 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktılarEmekli astsubayı vurup, yanına 'geçmiş olsun' notuyla çiçek bıraktılar
Yayaya çarpmamak için direksiyon kırdı, kendi öldüYayaya çarpmamak için direksiyon kırdı, kendi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!

Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!

Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!

Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.