"Mobilyada KDV indirimi imdadımıza yetişti"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Mobilyada KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinin daralmaya başlayan sektörü tekrar canlandıracağı, hem üretici hem de tüketiciye fayda sağlayacağı belirtiliyor. Mobilya sektörü temsilcileri, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yaptıkları yüzde 10 indirim sonrası KDV'nin düşürülmesiyle de ürünlerde yüzde 10 indirim daha olacağını ifade ediyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 2010 ve 2017'de yapılan KDV indirimlerinin sektöre ciddi hareketlilik getirdiğini, geçen yıl 8 ay süren KDV indirimi döneminde hem iç satışların hem ihracatın hem de istihdamın arttığını, bu sayede 2018'e çok umutlu girdiklerini söyledi. Güleç, bu yıl ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle sektörde olumsuzluklar yaşandığını ifade ederek, "Bu karar açıklanır açıklanmaz sektörde doping etkisi oluşturdu. Sektör çok mutlu. Daha çok üretim yapacaklar, daha çok kişi çalıştıracaklar, daha çok satış yapıp daha fazla vergi verecekler." diye konuştu.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında fiyatlarda daha önce yüzde 10 indirim yaptıklarını hatırlatan Güleç, "KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesiyle yüzde 10 indirim daha yapacağız. Sektörü çok motive edici bir hamle oldu. Bunun etkisini hem içeride hem dışarıda göreceğiz." dedi. \ - "Mobilya almanın tam zamanı" Ahmet Güleç, geçen yıl KDV indirimi sayesinde gerçekleşen yüzde 30 civarındaki büyüme sonrası bu yılın 10 ayında iç pazarda mobilya satışlarının yüzde 11 gerilediğini belirterek, şunları kaydetti: "Enflasyonu da hesaba kattığımız zaman, mobilya sektöründe ciddi bir fiyat artışı olmuştu, üreticimiz fiyatları artırmadan döndüremiyordu. KDV indirimi, hem bizim hem de tüketicinin imdadına yetişti. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi, yılın 10 ayında mobilyada iç pazarda yaşanan yüzde 11'lik daralmanın telafisi için büyük fırsat sunacak. Enflasyona karşı uyguladığımız yüzde 10 indirim sonrası gelen yüzde 10 KDV indirimi büyük avantaj sunuyor. Mobilya almanın tam zamanı..." \ - "Sektör eski canlılığını yakalayacak"