FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, "Son süreçte trend, daha çok rahat ve modern mobilya türünde. Klasik, biraz daha orta yaş ve üzerindeki insanların tercihinde. İnsanlar önce rahatlık, sonra minimalist yapı arıyor ve modern mobilya istiyor." dedi.

Ercan, AA muhabirine, Türkiye'de mobilya sektöründe el işçiliğinin öne çıktığını söyledi.

Mobilya sektörünün en makineleşmiş kısmında bile el emeği bulunduğuna işaret eden Ercan, klasik mobilyada ise Türkiye'nin rakipsiz olduğunu vurguladı.

Ercan, koltuk, masa yapılacaksa mutlaka insan emeğinin olması gerektiğine, el emeği göz nuru ifadesinin de mobilya sektörünü kapsadığına dikkati çekerek, "Klasik mobilyada İtalya da dahil olmak üzere rakipsiz bir ülkeyiz ama bunun farkında değiliz." diye konuştu.

Evler küçüldükçe mobilyaların da küçüldüğünü, büyük evlerde ise daha büyük mobilyaların tercih edildiğini anlatan Ercan, "Son süreçte trend, daha çok rahat ve modern mobilya türünde. Klasik, biraz daha orta yaş ve üzerindeki insanların tercihinde. İnsanlar önce rahatlık, sonra minimalist yapı arıyor ve modern mobilya istiyor." değerlendirmesinde bulundu.