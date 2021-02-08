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Moda devleri internet üzerinden ikinci el kıyafet satışına başlıyor

08.02.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Moda devleri internet üzerinden ikinci el kıyafet satışına başlıyor

Moda endüstrisinin önde gelen isimlerinden ABD merkezli Tommy Hilfiger ve birçok markanın pazarlamasını yapan Almanya kökenli Zalando, web siteleri üzerinden ikinci el kıyafet satışına başlıyor.

Moda endüstrisinin önde gelen isimlerinden ABD merkezli Tommy Hilfiger ve birçok markanın pazarlamasını yapan Almanya kökenli Zalando, web siteleri üzerinden ikinci el kıyafet satışına başlıyor.

Hollanda'da deneme amacıyla başlatılan proje, moda firmalalarının, hızla büyüyen ikinci el pazarında söz sahibi olmasını ve sürdürülebilir moda anlayışının yerleşmesini sağlamayı amaçlıyor.

ABD merkezli Tommy Hilfiger, üç farklı alamda kullanılmış giysi satacak. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre bunlar, indirim kuponu karşılığında müşteriler tarafından gönderilen eski Tommy Hilfiger kıyafetleri, web mağazasından alınıp, iade edilen ve hiçbir zaman normal mağazalarda satılmayan kıyafetler ile geri dönüştürülen giysiler.

Sadece Hollanda'da yürütülen deneme projesi kapsamında Tommy Hilfiger tasarım ekibi tamir edilemeyen kumaşlardan yeni giysiler üreterek bunu internet üzerinden ikinci el kapsamında pazarlayacak.

Avrupa genelinde geniş bir internet üzerinden satış ağı bulunan Alman Zalando müşterileri de, ikinci el kıyafetlerini yeniden satışa sunabilecek. Müşteriler, bunun karşılığında indirim kuponu alacak ya da hayır kurumlarına bağış yapabilecek.

Projenin Hollanda'da denenmesi, ikinci el eşya pazarının diğer ülkelere oranla daha hızlı gelişiyor olmasından kaynaklanıyor. Resmi verilere göre 2010 yılında Hollanda'da 385 ikinci el giysi mağazası varken, şu anda bu sayı 510'a yükseldi.

Sürdürülebilir moda

İnternet üzerinden ikinci el giysi ya da aksesuar satışı da Hollanda'da oldukça yaygın. Pazaalama ve perakende uzmanı Prof. Dr. Kitty Koelemeijer'e göre, mevcut genç nesiller arasında ikinci el eşyalar artık tamamen kabul görüyor. Gençler ikinci ele, "başkasının eşyası" gözüyle bakmıyor.

Hollandalı profesöre göre, moda devleri, giderek yükselen bu pazarı, ikinci el satış yapan sitelere bırakmak istemiyor. Müşterilerini, Vinted gibi, Hollanda'da 1 yılda birkaç yüz bin kullanıcıya ulaşan internet siteleri yerine, kendi ellerinde tutmak istiyor.

İkinci el kıyafet

Moda şirketlerinin ikinci el pazarına yönelmesinin bir başka amacı da, sürdürülebilir moda anlayışına katkıda bulunmak. Günümüzde hükümetler ve bilinçli tüketiciler, moda endüstrisini geri dönüşeme zorluyor.

Hollanda'da genişletilmiş üretici sorumluluğu (UPV), moda şirketlerinin pazara sürdüğü ürünlerin geri dönüştürülmesinden de sorumlu tutuyor.

Sürdürülebilirlik uzmanı Roosmarie Ruigrok, şirketlerin tekstil ürünlerini yakmak için karbondioksit vergisi ödemek zorunda olduklarına işaret ederek, bir süre sonra yakmanın da yasaklanacağını vurguluyor.

Ruigrok'a göre, bu nedenle moda şirketleri, eski ya da sayılmayan giysileri yakmak dışında farklı bir çözüm bulmak zorunda. İkinci el satışı, bu anlamda moda üreticilerini önemli bir yükten kurtaracak.

İsveç merkezli mobilya üreticisi IKEA da, geçtiğimiz günlerde ikinci el satışına başlayacağını duyurmuştu.

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