Moda dünyası 2010'larda nasıl değişti?

2010'lu yıllar, moda dünyasında önemli değişikliklere tanık oldu. Hızlı modanın iklim değişikliğine olumsuz etkisi hakkındaki farkındalık giderek arttı. Tüketimde doyum noktasına ulaşıldığı hissi yayıldı. Y ve Z kuşağının hakimiyeti gözlendi. Çeşitlilik modada nihayet ana akıma da girmeye başladı.

İşte moda dünyasında son on yılda gördüğümüz en büyük yedi değişim:

Y kuşağının etkisi

Maymun iştahlı, tutkulu, her şeyden haberdar olmaya çalışan ve kendini sık sık kaybeden Y kuşağı, yani 1981 ile 1996 yılları arasında doğanlar moda markalarının tüm dikkatlerini üzerlerinde topladı.

Geçmişte moda meraklıları yeni sezonları beklerken, dünya nüfusunun yüzde 30'unu oluşturan Y kuşağı her şeyi hemen şimdi istiyordu: Terziden siparişten tutun da kültürel aktivitelere ya da moda ikonlarıyla işbirliklerine dek.

Moda endüstrisi de bu taleplere uyum göstermeye çalıştı. Kıyafetlerin ortalama üretim süresi 120 günden 60 güne indirildi. Peki Y kuşağını memnun etmeyi başarabildiler mi? Tabii ki hayır.

Sürdürülebilirlik mevzuları hakkındaki artan farkındalık ve dört taraftan üzerlerine üzerlerine gelen ürünlerin fazlalığı karşısında aşırılık karşıtı bir hareket baş gösterdi. Aslında görünen o ki şimdi Y kuşağı da doyum noktasına ulaştı: Amerikalıların yüzde 74'ü artık parasını daha çok deneyimlere, bir restoranda güzel yemek yemek, seyahat etmek ya da hamama gitmek gibi şeylere harcamayı tercih eder oldu. Bir marka bu durumda ne yapabilir?