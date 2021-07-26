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Moda Dünyasında Değişim Sinyalleri

26.07.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece zayıf mankenlerin göz önüne çıktığı modellik dünyasında değişim sürüyor. Büyük beden mankenler, uzun zamandır sektörde yer alıyor. Ancak başkent Washington’daki ajans sahibine göre mankenler dünyayı yansıtmalı. Amerika'nın Sesi moda dünyasındaki değişimi mercek altına alıyor

Moda Dünyasında Değişim Sinyalleri

Sadece zayıf mankenlerin göz önüne çıktığı modellik dünyasında değişim sürüyor. Büyük beden mankenler, uzun zamandır sektörde yer alıyor. Ancak başkent Washington’daki ajans sahibine göre mankenler dünyayı yansıtmalı. Amerika'nın Sesi moda dünyasındaki değişimi mercek altına alıyor.

Mankenlik dünyası uzun yıllardır her yaş, ırk ve bedenden modele ev sahipliği yaptı. Ancak We Speak Mankenlik Ajansı sahibi Briauna Mariah’ya göre sektör hala yeterli çeşitliliğe sahip değil. Bu nedenle de bazı şüphelere rağmen 2012’de kendi ajansını kurdu.

We Speak model ajansı kurucusu Briauna Mariah, “We Speak, ‘Konuşuyoruz’ ajansına başladığımda bir meslektaşımdan aldığım ‘işe yaramayacak, olmayacak’ yorumunu çok net hatırlıyorum. ‘Büyük beden ajansları var, zaten her yerdesiniz. Bu çoktan var olan bir şey’ gibi bir yorumdu. İşimi yapmaya devam ettim. Şöyle düşünüyordum. Bu bir büyük beden manken ajansı değil, bir araya gelip birbirimizi kutladığımız bir yer” diyor.

Mariah bugün her boy ırk ve bedenden 130’dan fazla mankenle çalışıyor. Down Sendromlu ve deri sorunları olan mankenler de ekibinde. Her biri dergi kapaklarında, reklamlarda ve podyumlarda yer alıyor. Eşitlik ve beden olumlama hakkında açıklamalar yapıyor.

Başkent Washington’daki manken Danielle Sauter, moda dünyasında çeşitlilik yaratmak için iyi bir zamanlama olduğunu söylüyor.

Manken Danielle Sauter, “Her boy, beden, cinsiyet ve ırktan mankenlere sahip olmak gerçekten hiç olmadığı kadar popüler bir durum” şeklinde konuşuyor.

Sauter, sosyal medyanın iş bulmada yardımcı olduğunu da söylüyor ve Instagram hesabının 2014’te Washington’daki mankenlik ajansında başladığı modellik kariyerine katkısını vurguluyor.

Ancak bazı geleneksel modeller, gerçekçi olamayan beklentileri teşvik etmekle eleştirildiklerini söylüyor. Vlada Roslyakova batı dünyasında tanınan en popüler Rus mankenlerden biri.

Manken Vlada Roslyakova, “Yeni bir adaletsizlik yaşanıyor. Ben böyleyim ve insanlar şimdi beni, diğerlerini kendi bedenlerinde rahatsız hissettirdiğim için eleştiriyor. Yani ben, ben olduğum için mi suçluyum? Karmaşık ve yoğun bir konu bu” diyor.

Bazılarına göre popüler iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın melekler olarak bilinen ve uzun zamandır çalıştığı mankenleri bırakma kararı buna bir örnek.

Manken Danielle Sauter, “Daha kapsayıcı olmaları gerekiyordu. Bunu korumalıydılar. Victoria’s Secret her zaman seksiydi. Neden tüm insanlar seksi olamıyor? Mesela Fenty’ye, Rihanna’nın markasına bakın. Tüm beden ve cinsiyetlerde harika iş çıkardılar” şeklinde konuşuyor.

Victoria’s Secret modelleri arasında bugün oyuncu Priyanka Chopra’dan profesyonel futbolcu Megan Rapinoe’ye birçok farklı gruptan isim yer alıyor.

Manken Vlada Roslyakova, “Mankenin kişiliğine odaklanma yaklaşımını seviyorum. Artık konu sadece güzel bir kare değil. İnsanlar manken hakkında daha fazla şey bilmek istiyor ve bu harika” diyor.

Özetle, değişimin yaşandığı bu dönemde, mankenlik sektörü de değişiyor.

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