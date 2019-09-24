Moda ile müziği birleştirip dünyaya açıldı

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYANIN en önemli moda etkinliklerinden Paris Moda Haftası’nda 10 defilenin müziklerini üniversite öğrencisi DJ Serhat Erdem çalacak. Paris Moda Haftası’na geçtiğimiz yılın ardından bir kez daha davet edilen genç DJ, 23 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın başkentinde Türkiye’yi temsil edecek.

Geçen sezon Paris Moda Haftası’nda dünyaca ünlü Glaudi, Slouchyz ve birçok farklı markanın defilesinde performansıyla büyük beğeni toplayan DJ Serhat Erdem, bu sezon da modanın kalbinin attığı etkinlikte yer alacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Serhat Erdem, Türkiye’de de müziği moda için üreten öncü bir isim olarak dikkat çekiyor. Erdem bu sezon Glaudi, Zara Umrigar, Anastasia Kiefer, Bruno Caruso, C.R. LEE, Dovita Bridal, Irene Angelopoulos, Black by MZ, Miriam Budet, Mirit Rodrig markalarının defilesinde müzik yapacak.

DJ SERHAT ERDEM HAKKINDA

2008 yılından bu yana profesyonel olarak DJ’lik yapan Erdem, Vogue Fashion Show, Istanbul Moda Haftası gibi önemli organizasyonlarda görev aldı. 2013 yılında görev aldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması’nın ardından müziğini moda için üretmeye başlayan Erdem, geçen yıl Paris Moda Haftası’nda 11 defilenin müziklerini yaptı. BİLGİ Müzik Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olan Serhat Erdem, eğitiminin ardından kendi stüdyosunda müzik çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.



