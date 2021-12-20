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  4. Moda Sahili'nde endişelendiren görüntü! Yoğun koku sonrası renk değişimi

Moda Sahili'nde endişelendiren görüntü! Yoğun koku sonrası renk değişimi

20.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Moda'daki sahil kesiminde değişen deniz rengi görenleri endişelendirdi. İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nden denize bırakılan suyun renk değişimine neden olduğu ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde deniz renginin maviden kahverengiye büründüğü görüldü. Konuyla ilgili önlem alınmasını bekleyen vatandaşlar, meydana gelen kokudan da rahatsız olduklarını belirtti.

Moda Sahili'nde endişelendiren görüntü! Yoğun koku sonrası renk değişimi

Kadıköy’de faaliyet gösteren İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nden denize bırakılan atık sular sonrası Moda Sahili’nin kıyı kesiminde denizin rengi değişti. Kahverengi tonlarına bürünen denizden ağır kokularda gelmeye başladı. Denizde oluşan renk değişimini gören vatandaşlar ise çözüm bulunmasını istedi.

"KAHVERENGİYE BÜRÜNMÜŞ"

Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Şan isimli genç, “Burada atıklar denize vuruyor, denizin renginde değişme yaşanıyor. Bu konuda önlem alınması lazım. Denizlerimizi kirletmeyelim. Kahverengiye bürünmüş. Bu konuda yetkililer bir düzenleme içerisine girerse seviniriz” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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