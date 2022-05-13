Moda Sahili'nde yaşandı... Baş aşağı düştüğü kayalıklara sıkıştı, 3,5 saat kurtarılmayı bekledi

Olay saat 22.15 sıralarında Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen Güven Moğul (21), kayalıklarda yürürken kulaklığını kayaların arasına düşürdü. Kulaklığını almaya çalışırken kayaların arasına sıkışan genç, 3,5 saat kayaların arasında mahsur kaldı.

VİNÇ ÇAĞRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından kayaların kaldırılmasına karar veren ekipler, olay yerine iş makinası ve vinç çağırdı. Kayaların arasına sıkışan gence ulaşmak için tonlarca ağırlıktaki taşlar, vinç ve iş makinesi yardımıyla tek tek kaldırıldı.

3,5 SAAT SÜRDÜ

3,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Moğul, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayda yaralanan Murat Moğul, yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)



