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  4. Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde (2)

Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

muhabirine anlattı. Kolat, "Mahkeme kararı sonucuna göre, oraya konut artı ticaret projesi yapmak istiyoruz.

SOYTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI KOLAT'TAN AÇIKLAMA
Soytaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başvurularıyla Moda sahilindeki arsaya ne yapmak istediklerini Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlattı. Kolat, "Mahkeme kararı sonucuna göre, oraya konut artı ticaret projesi yapmak istiyoruz. Biz sadece mahkeme sonucunun uygulanmasını istiyoruz. Bu yönde belediyeye başvuruda bulunmuştuk. Mahkeme kararı 2- 3 yıl önce çıkmıştı ama bugüne kadar cevap verilmedi. Yeniden mahkeme kararının uygulanması için talepte bulunduk. Durum bundan ibaret" dedi.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)

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