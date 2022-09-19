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Moda tasarımcısı arkadaşı Emre Çoşgun'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Cinsel organıma dokundu...

19.09.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de aynı otomobilde yolculuk ettiği moda tasarımcısı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında iddianame hazırlandı. Müebbet hapis cezası istenen zanlı ifadesinde Emre Çoşgun ile sosyal medyadan tanıştığını ifade ederek "Otomobilde otururken cinsel organıma dokundu, ardından aramızda tartışma çıktı. Bıçak çıkardı bana ve o esnada elimden yaralandım. Dışarı çıkınca olay gerçekleşti ve pişmanım" dedi.

Moda tasarımcısı arkadaşı Emre Çoşgun'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Cinsel organıma dokundu...

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Onur Ş., aynı otomobilde yolculuk ettiği moda tasarımcısı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Hazırlanan iddianamede zanlı için istenen ceza belli olurken ifadesinde "Otomobilde otururken cinsel organıma dokundu, ardından aramızda tartışma çıktı" dedi.

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DEFALARCA BIÇAKLAYIP ÖLDÜRMÜŞTÜ

12 Mart 2022 tarihinde Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana gelen olayda moda tasarımcı arkadaşı Emre Çoşgun’un (34) kullandığı otomobil ile boş bir araziye gelen Onur Ş. (34), çıkan tartışma sonucu Çoşgun’u göğsünden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hafif yaralandığı olayda mağdur rolüne bürünen ve cinayeti 3. bir kişinin işlediğini iddia eden Onur Ş.’nin yalanı, izlenilen güvenlik kamerası görüntüleri sonrası ortaya çıktı. İncelenen görüntüler sonrası araçta 2 kişi olduğunun tespitiyle beraber zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Olay sonrası moda tasarımcıyı canice öldüren Onur Ş. hakkında başlatılan soruşturmada, iddianame tamamlandı. Katilin ‘Kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istenilen iddianamede detaylara yer verildi.

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"CİNSEL ORGANIMA DOKUNDU..."

İfadelerinin çelişkili olduğunun belirtildiği iddianamede Onur Ş., “Olaydan 3 ay kadar önce Çoşgun’la sosyal medyadan tanıştım ve ilk defa o gün yüz yüze geldik. Emre bana eşcinsel olduğunu ima etti ve bende saygı duyduğumu söyledim. Otomobilde otururken cinsel organıma dokundu, ardından aramızda tartışma çıktı. Bıçak çıkardı bana ve o esnada elimden yaralandım. Dışarı çıkınca olay gerçekleşti ve pişmanım” dedi.

Savcılık ise cinsel organa dokunma olayının gerçekleşmediğini, tahrik eylemi olmadan yapıldığını ve bıçağın üzerinde iz tespit edilmediğini belirtti.

Onur Ş.’nin yargılanacağı dava, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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