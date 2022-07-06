Moda tasarımcısı Ivana Sert bikinili plaj pozlarıyla yürek hoplattı! Yaşıtlarına meydan okudu...

Ünlü moda tasarımcısı Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı bikiniki pozlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle herkesin beğendiği isimler arasında yer alan güzel tasarımcı, son olarak bikinisiyle kumsal pozları verdi. Ivana Sert'in bu pozları adeta göz kamaştırdı.

BİKİNİLİ KUMSAL POZLARIYLA OLAY YARATTI

Ünlü tasarımcı Ivana Sert, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Tatilde bikinisiyle kumsal pozları veren Ivana Sert, fit vücudu ve güzelliğiyle resmen olay yarattı.

42 yaşındaki güzel tasarımcı bu pozlarıyla yaşıtlarına adeta meydan okudu.

KUMSALDA BİKİNİSİYLE SERE SERPE UZANDIĞI POZLAR HERKESİ BÜYÜLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Ivana Sert olay yaratmıştı.

Bikinisiyle kumda sere serpe uzandığı pozlarını paylaşan Sert, vücudunun güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Takipçileri Ivana Sert'in bu pozları sonrasında, "İlah mısın?" ve "Böyle bir güzellik olamaz" şeklinde yorumlarda bulundu.



