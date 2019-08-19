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Moda ve müzik bu festivalde bir arada!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.08.2019 14:31 | Son Güncelleme

İstanbul Moda ve Müzik Festivali 'The New Black' temasıyla bu yıl KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek.

Moda ve müzik bu festivalde bir arada!

Türkiye’nin ilk dress-code’lu festivali olma özelliğine sahip İstanbul Moda ve Müzik Festivali, bu yıl “The New Black” temasıyla şehrin merkezindeki KüçükÇiftlik Park'ta hem modanın yenilikçi tarafına hem de müziğin farklı tarzlarına dokunacak.

Multiworks tarafından geçtiğimiz yıl “vintage” temasıyla düzenlenen İstanbul Moda ve Müzik Festivali, bu yıl 24 Ağustos’ta modanın en moda haline odaklanacak.

Afiş

“The New Black” temasını benimseyen festival, katılımcılarını modanın güncel dünyasıyla karşılayacak.

Festivalde, Mabel Matiz, Gaye Su Akyol, Adamlar, Hey!Douglas(live), Ekin Beril ile Jamie S. Rüzgarı eserken TheNew Black mottosuyla modanın yeni trendlerini, moda tasarımcılarının yeni çalışmalarını ve markaların yeni koleksiyonları gündemde olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Moda ve Müzik Festivali The New Black

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