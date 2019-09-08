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Modacı Jeyan Gedik, doğal malzemelerle gelinlik tasarlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

 İZMİR'de modacı Jeyan Gedik, ‘Natura’ ismini verdiği koleksiyonunda birbirinden şık gelinlikler üretiyor.

Modacı Jeyan Gedik, doğal malzemelerle gelinlik tasarlıyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de modacı Jeyan Gedik, ‘Natura’ ismini verdiği koleksiyonunda birbirinden şık gelinlikler üretiyor. Gelinlik modellerinde pamuk, bambu ve deniz kabuğu gibi doğal malzemeler kullanan Gedik, kadınların en önemli günlerinde hafif, sağlıklı ve rahat gelinlikler giymeyi hak ettiğini söyledi.
İzmirli gelinlik tasarımcısı Jeyan Gedik, Alsancak’taki iş yerinde kendi tasarımı olan koleksiyonlarını üretiyor. ‘Natura’ isimli koleksiyonuyla fark yaratan Gedik, doğal malzemeler kullanarak gelinler için hafif, sağlıklı ve rahat gelinlikler tasarladı. Koleksiyondaki kumaş, tarlatan ve astarları tamamen pamuk ve bambudan yapılan birbirinden yaratıcı ve şık gelinliklerin detaylarlarında deniz kabukları, deniz yıldızları, istiridyeler, inciler ve kuru bitkiler kullanıldı. Viskon, tensel, liyosel gibi sürdürülebilir kumaşlar kullanan Gedik, gelinliğin hava almasını sağlayarak gelinlere konfor sunuyor. İpliğine kadar doğadan alınan malzemelerle yapılan gelinlikler, kadınların en önemli günlerinde hem şık görünmelerini, hem de kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor. Yaklaşık 3 yıl önce oluşturmaya başladığı koleksiyonundaki gelinliklerin yanında doğal malzemelerle abiyeler de tasarlayan Gedik, Türkiye’de satış yapmanın dışında tasarımlarını Paris’te bir moda evine de gönderiyor.
EKOLOJİK TASARIMLARLA GELİNLER RAHAT EDİYOR
Ekolojik modanın son yıllarda dünyada trend haline geldiğini belirten Gedik, "Yediğimiz, içtiğimiz her şeyin doğal olmasına dikkat ediyoruz. Dünyada bu ön planda ve tekstil de bu yöne gidiyor. Ben de bunlardan yola çıkarak bir kadının en önemli gününde gelinliği neden doğal olmasın diye düşündüm. Minimal tasarımlar yaptım. İçinde kuru bitkilerin olduğu başlıklı duvaklar ürettim. Koleksiyonumda kabarık, abartılı gelinlikler yok. Boncuk yerine gerçek inci kullanıyorum. İnsanlara çok farklı geliyor. İçeriğini anlattığımda ve gelip burada gördüklerinde şaşırıyorlar. Müşterilerimiz gelinlikleri denediğinde ne kadar hafif ve rahat olduğunu anlıyorlar. Tasarım olarak da çok değişik tasarımlar. Avrupa'da birkaç yere gönderiyoruz gelinliklerimizi, umarım daha da genişleyeceğiz. Çok büyük firmalar artık tamamen doğal, geri dönüşüm malzemelerinden üretim yapacaklarını ilan etmiş durumda. Türkiye’de de insanlar artık dikkat ediyor, bilinçleniyor. Rahat etmek istiyorlar. Günlük hayatta yeterince stres, koşturmaca oluyor. Bir de insanlar üzerlerinde bizi terleten giysilerle dolaşmak, çalışmak istemiyor insanlar" diye konuştu.

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Modacı Jeyan Gedik, doğal malzemelerle gelinlik tasarlıyorModacı Jeyan Gedik, doğal malzemelerle gelinlik tasarlıyorModacı Jeyan Gedik, doğal malzemelerle gelinlik tasarlıyorModacı Jeyan Gedik, doğal malzemelerle gelinlik tasarlıyor

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