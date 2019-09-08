HABER

Modacı Jeyan Gedik, doğal malzemelerle gelinlik tasarlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

 İZMİR'de modacı Jeyan Gedik, ‘Natura’ ismini verdiği koleksiyonunda birbirinden şık gelinlikler üretiyor.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de modacı Jeyan Gedik, ‘Natura’ ismini verdiği koleksiyonunda birbirinden şık gelinlikler üretiyor. Gelinlik modellerinde pamuk, bambu ve deniz kabuğu gibi doğal malzemeler kullanan Gedik, kadınların en önemli günlerinde hafif, sağlıklı ve rahat gelinlikler giymeyi hak ettiğini söyledi.

İzmirli gelinlik tasarımcısı Jeyan Gedik, Alsancak’taki iş yerinde kendi tasarımı olan koleksiyonlarını üretiyor. ‘Natura’ isimli koleksiyonuyla fark yaratan Gedik, doğal malzemeler kullanarak gelinler için hafif, sağlıklı ve rahat gelinlikler tasarladı. Koleksiyondaki kumaş, tarlatan ve astarları tamamen pamuk ve bambudan yapılan birbirinden yaratıcı ve şık gelinliklerin detaylarlarında deniz kabukları, deniz yıldızları, istiridyeler, inciler ve kuru bitkiler kullanıldı. Viskon, tensel, liyosel gibi sürdürülebilir kumaşlar kullanan Gedik, gelinliğin hava almasını sağlayarak gelinlere konfor sunuyor. İpliğine kadar doğadan alınan malzemelerle yapılan gelinlikler, kadınların en önemli günlerinde hem şık görünmelerini, hem de kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor. Yaklaşık 3 yıl önce oluşturmaya başladığı koleksiyonundaki gelinliklerin yanında doğal malzemelerle abiyeler de tasarlayan Gedik, Türkiye’de satış yapmanın dışında tasarımlarını Paris’te bir moda evine de gönderiyor.

EKOLOJİK TASARIMLARLA GELİNLER RAHAT EDİYOR

Ekolojik modanın son yıllarda dünyada trend haline geldiğini belirten Gedik, "Yediğimiz, içtiğimiz her şeyin doğal olmasına dikkat ediyoruz. Dünyada bu ön planda ve tekstil de bu yöne gidiyor. Ben de bunlardan yola çıkarak bir kadının en önemli gününde gelinliği neden doğal olmasın diye düşündüm. Minimal tasarımlar yaptım. İçinde kuru bitkilerin olduğu başlıklı duvaklar ürettim. Koleksiyonumda kabarık, abartılı gelinlikler yok. Boncuk yerine gerçek inci kullanıyorum. İnsanlara çok farklı geliyor. İçeriğini anlattığımda ve gelip burada gördüklerinde şaşırıyorlar. Müşterilerimiz gelinlikleri denediğinde ne kadar hafif ve rahat olduğunu anlıyorlar. Tasarım olarak da çok değişik tasarımlar. Avrupa'da birkaç yere gönderiyoruz gelinliklerimizi, umarım daha da genişleyeceğiz. Çok büyük firmalar artık tamamen doğal, geri dönüşüm malzemelerinden üretim yapacaklarını ilan etmiş durumda. Türkiye’de de insanlar artık dikkat ediyor, bilinçleniyor. Rahat etmek istiyorlar. Günlük hayatta yeterince stres, koşturmaca oluyor. Bir de insanlar üzerlerinde bizi terleten giysilerle dolaşmak, çalışmak istemiyor insanlar" diye konuştu.

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
HDP önünde eylem yapan annelere destek!HDP önünde eylem yapan annelere destek!
Kayıp Kader Buse'nin babası: Üniversiten başlayacak, gel de okuluna başlaKayıp Kader Buse'nin babası: Üniversiten başlayacak, gel de okuluna başla
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önünde eylem yapan annelere kadın gazetecilerden destek

HDP önünde eylem yapan annelere destek!

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Dİyarbakır'daki HDP önünde annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.