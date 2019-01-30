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Modacı üniversitelilerden çevreci bez çanta

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:08 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesinde moda tasarımı eğitimi alan öğrenciler, plastik poşetlere alternatif olarak ’çevreci bez çanta’ tasarladılar.Eğitime ilk olarak bu dönem başlayan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarımı programında öğrenim gören öğrencilerinin, ham bez parçalarıyla diktikleri çantaların yüzeyine süsleme teknikleri dersinde öğrenmiş oldukları figürleri işlediklerini anlatan Öğretim Görevlisi Tuğba Caner Sönmez, poşet kullanımını azaltmaya çalışırken öğrencilerinin de ekonomik, çevreci ve yıkanıp tekrar kullanılabilen çantalar yaptıklarını söyledi.Bu tür çantalar tasarlamayı tavsiye eden öğrencilerden Fatmanur Arı ise, “Çünkü çok rahat.

Amasya Üniversitesinde moda tasarımı eğitimi alan öğrenciler, plastik poşetlere alternatif olarak ’çevreci bez çanta’ tasarladılar.
Eğitime ilk olarak bu dönem başlayan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarımı programında öğrenim gören öğrencilerinin, ham bez parçalarıyla diktikleri çantaların yüzeyine süsleme teknikleri dersinde öğrenmiş oldukları figürleri işlediklerini anlatan Öğretim Görevlisi Tuğba Caner Sönmez, poşet kullanımını azaltmaya çalışırken öğrencilerinin de ekonomik, çevreci ve yıkanıp tekrar kullanılabilen çantalar yaptıklarını söyledi.
Bu tür çantalar tasarlamayı tavsiye eden öğrencilerden Fatmanur Arı ise, “Çünkü çok rahat. Hafif olduğu için kullanışı da çok iyi” diye konuştu.
Öğrencilerin hediye ettiği çevreci çantalardan alan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ise çok sayıda üretiminin yapılması halinde dağıtımına destek olabileceklerini belirtti.

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