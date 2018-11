"Modada Sanat" paneli

"Sanat her gün değişiyor, modanın sınırları her gün genişliyor, farklılaşıyor ve aradaki geçişkenlik artıyor. Bazı noktalarda sanatla modanın çok yaklaştığını ve samimi olduğunu düşünüyorum. Bazı örneklerde ise bu samimiyeti bulamıyorum."

- "Modanın sınırları her gün genişliyor"

Çalışmalarının bu düşüncenin sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Ege, "Defile yerine sergileme tekniğiyle gösterelim dedim. Şimdi bu düşünce sinemayla iç içe geçti ve filmlerle bu koleksiyonları göstermeye başladık." dedi.

- "3. Selim'in Nelson'a hediye ettiği nişan Türkiye'de"

İngiltere Parlamentosu'nda kıyafet tasarımları gösterilen modacı Zeynep Kartal, Osmanlı padişahlarından Sultan 3. Selim tarafından İngiliz Amiral Lord Nelson'a Nil muharebesinden sonra hediye edilen nişanın replikasının İstanbul'daki defilesi öncesinde gösterileceğini açıkladı.

Bu nişanı ilk olarak İngiliz yazar Martyn Downer'ın "Nelson's Lost Jewel: The Extraordinary Story of the Lost Diamond Chelengk" kitabından öğrendiğini dile getiren Kartal, şunları kaydetti:

"Bu çelengi zaman zaman müzelerde gösteriyorlar, aslında bu replikası. Orijinalini 1951 yılında İngilizler deniz müzesinden çaldırıyorlar ve Kraliyet ailesi bunu replikasını yaptırıyor ve müzelerde gösterime çıkarılıyor. Bu çelenk dün gece de Türkiye'ye geldi ve İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki defilem öncesinde sergilenecek."

Kartal, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki defilesi öncesinde bu çelengin de sergileneceğini, ayrıca 3. Selim ile Nelson arasındaki ilgili yazışmaların da tercüme edileceğini sözlerine ekledi.

Panelde ayrıca Modacı Vural Gökçaylı ile Vakko Esmod Akademi Temsilcisi Liya Korjova da moda tasarımı ve sanat ilişkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.