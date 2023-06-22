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Modadan kozmetiğe bütçe dostu alışveriş için ünlü markaların indirimlerini keşfedin

22.06.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de herkes gibi moda ve kozmetik alışverişlerinizde indirimleri takip ederek bütçenizi korumak istiyorsanız, Süper Mart indirimleri tam da size göre. En sevdiğiniz markaların ürünlerini %60'a varan indirimlerle satın alarak gardırobunuzu baştan aşağıya yenilemek isterseniz sizin için derlediğimiz indirimlere bakmadan geçmeyin. İşte detaylar!

Yılın en heyecan verici zamanlarından biri kuşkusuz sezon sonu indirimlerinin başladığı dönem. İhtiyacınız olan ürünleri sezonunda ateş pahası fiyatlara almak yerine sezon sonunda indirimli fiyatlarla alıp gelecek seneye yatırım yapma fikrine sıcak bakanlardansanız doğru yerdesiniz. Spor giyimden klasik giyime, aksesuardan kozmetiğe kadar birçok ürün Süper Mart fırsatları kapsamında şu an indirimde! Dünyaca ünlü markaların kaliteli ürünlerine %60'a varan indirimlerle sahip olmak için sizin için seçtiğimiz fırsatlara göz atmaya ne dersiniz? Hayatınıza yeni bir soluk getirecek birbirinden güzel ürünler sizi bekliyor! Haydi indirimleri birlikte keşfedelim.

1. Büyük Bayram Kampanyası'na özel hakiki deri ayakkabılarda indirim

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2. Çabasız şıklığın anahtarı: Levi's'te indirim

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3. Saat&Saat'de en beğenilen kadın erkek saat modellerinde kaçırılmayacak indirim

Adsız tasarım - 2023-03-24T101203.775

Ürünleri İncele

4. Spor giyimde kalite arayanlar: NSPORT'da dünyaca ünlü markaların ürünleri %30 indirimde

Adsız tasarım - 2023-03-07T100653.520

Ürünleri İncele

5. Ayakkabıdan çantaya: Desa'da sepette %20 indirim

Adsız tasarım - 2023-06-22T100836.660

Ürünleri İncele

6. Kiehl's'te tüm indirimlere ek 1250 TL üzeri alışverişlerde 400 TL değerinde set hediye!

Adsız tasarım - 2023-03-24T102726.573

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7. Göz kamaştırmanın en kısa yolu: SO CHIC'te indirim ve kupon fırsatı

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8. Yazı ışıl ışıl geçirin: L'Oreal'de fırsat zamanı!

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