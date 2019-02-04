HABER

"Modal Jazz Quartet" CRR'de sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 21:40 | Son Güncelleme

Grubun kurucusu Nail Yavuzoğlu: - "Kendi kültürümüze ait motiflerden yola çıkarak oluşturduğumuz bestelerle müzik yapıyoruz. Yani tamamen grubumuza özel bir repertuvarımız var. Herhangi bir caz standardı çalmıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Modal Caz Quartet, CRR Caz Şubatı kapsamında, Cemal Reşit Konser Salonu'nda sahne aldı.

Grubun kurucusu, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Dr. Nail Yavuzoğlu, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubu 2008 yılında kurduklarını söyledi.

Yavuzoğlu, grupta kendisinin elektro bas çaldığını ifade ederek, gitarda Önder Focan'ın, trompette Şenova Ülker'in, davulda ise Erdem Göymen'in yer aldığını belirtti.

Grupta beste ve düzenlemelerine kendisinin yaptığını dile getiren Yavuzoğlu, şunları anlattı:

"Kendi kültürümüze ait motiflerden yola çıkarak oluşturduğumuz bestelerle müzik yapıyoruz. Yani tamamen grubumuza özel bir repertuvarımız var. Herhangi bir caz standardı çalmıyoruz. Tabii ki hazırladığımız eserler bir caz formunda ve caz stili içerisinde çalınıyor. Bu konserde de çalacağımız eserlerin hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bazıları bir belgesel müziği, bazıları eşimize, dostumuza yazdığımız şeyler ama ana noktamız kendi kültürümüz."

Yavuzoğlu, Türk kültürünü caz dünyası içerisindeki hazırladıkları eserlerle tanıtmayı amaçladıklarının altını çizerek, "Grup olarak bazı festivallere katılıyoruz. Geçen sene Viyana'da bir festivale katıldık. İtalyanlarla ortak yaptığımız bir çalışmaydı. İzmir'de de konserler veriyoruz. Kendi vazifelerimizden vakit buldukça İstanbul'un çeşitli yerlerinde de sahne alıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde grup, aralarında "Rast", "Zaman", "İstanbul", "Kıbrıs Tema" ve "Wildflower"ın bulunduğu toplam 14 parça seslendirdi.

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni? Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Denizli sanayisinin duayen ismi öldüDenizli sanayisinin duayen ismi öldü
İstanbul'un simgeleri Dünya Kanser Günü'nde mavi ve turuncuya büründüİstanbul'un simgeleri Dünya Kanser Günü'nde mavi ve turuncuya büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Caz CRR CRR Caz Şubatı Modal Jazz Quartet

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'ın İliç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.