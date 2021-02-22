Modanın kalbi TikTok'ta atacak!

TikTok’ta, dijital defilelerin yeni adresi TikTok Moda Ayı’nın ikincisi düzenleniyor.

Markalar, bugün başlayan etkinlikte 18 Mart’a kadar dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği moda haftalarını platforma taşıyarak kullanıcılarına defile heyecanını yaşatmayı hedefliyor.

TikTok, 26 Şubat’ta başlayacak #Podyumyürüyüşü etiketli kampanyada kullanıcılarına en beğendikleri tasarımcıların defilelerindeki makyaj ve stil görünümlerini paylaşmaya davet ederek yaratıcılıklarını sergilemelerine destek oluyor.

Dünyaca ünlü moda markaları, TikTok aracılığıyla yaratıcı ve neşeli yüzlerini platformda sergileyerek TikTok topluluğuyla bağ kuruyor. Dünyanın dört bir yanındaki tasarımcılar ve içerik üreticileri de stil ve trend fikirlerini TikTok’ta paylaşarak topluluğa ilham vermeye devam ediyor.

TikTok Moda Ayı’nın resmi yayın ortağı IMG; 2021 New York, Londra, Milano, Paris sonbahar ve kış moda haftaları boyunca TikTok’a özel içerikler sunacak. Kullanıcılar TikTok Moda Ayı boyunca defileleri ve canlı yayınları @FashionWeek, @MADE ve @NYFW resmi TikTok hesapları üzerinden takip edebiliyor.