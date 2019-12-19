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Model araba sevgisi oto tamircisi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 10:45 | Son Güncelleme

RİZE'de yaşayan İsmail Bülent Muradoğlu (43), küçük yaşlarda merak sardığı model araba sayesinde başladığı otomobil tamirciliğinde usta oldu. Oto tamir dükkanı açan Muradoğlu, 33 yılda topladığı yaklaşık 500 adet model araç  koleksiyonunu, camekan kabin içerisinde özenle muhafaza ediyor.

Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE(DHA)- RİZE'de yaşayan İsmail Bülent Muradoğlu (43), küçük yaşlarda merak sardığı model araba sayesinde başladığı otomobil tamirciliğinde usta oldu. Oto tamir dükkanı açan Muradoğlu, 33 yılda topladığı yaklaşık 500 adet model araç koleksiyonunu, camekan kabin içerisinde özenle muhafaza ediyor.

Rize’de, küçük yaşlarda harçlıkları ile model arabalar alan, otomobil sevgisi ile büyüyen İsmail Bülent Muradoğlu, çırak olarak başladığı otomobil tamirciliğinde usta oldu, oto tamirhanesi açtı.

Çocukluk merakının hayatını şekillendirdiğini anlatan Muradoğlu, "Bayram harçlıklarımı, okul harçlıklarımı biriktirerek oyuncak arabalar aldım. Çocukluk hevesi ile biraz oynadım, korudum zamanla sayılarını arttırdım ve koleksiyon yaptım. Arabalarımı önce evde sakladım, oto tamir servisimi açınca da buraya getirdim burada sergiliyorum" dedi.

Koleksiyonundaki arabaların oyuncak değil, birebir küçültme modeller olduğunu söyleyen Muradoğlu, "İçlerinde Fransız grup olanlar var, Rus arabaları var, Çin'den gelen modeller var. Yüzde 90’ı metal olan arabaların arasında arkadaşlarımın, bu koleksiyonu gören misafirlerimizin hediye ettiği çok az sayıda plastik arabalar da var. Hediye olduğu, beni düşünüp getirdikleri için onlar da benim için ayrı önem taşıyor ve koleksiyonumun içerisinde yer alıyor. Bu araba merakım mesleğimi de belirledi. Şu anda oto tamir servisim var, yaklaşık 20 yıllık tamirciyim” diye konuştu.

'OĞLUMDAN DOLAYI ARABALARDAN 2’ŞER TANE ALIYORUM'

11 yaşındaki oğlundan dolayı model arabalardan 2’şer tane aldığını belirten İsmail Bülent Muradoğlu “30 yıl önce başlayan araba merakım hala devam ediyor. Buldukça model arabaları biriktiriyorum. 11 yaşında bir oğlum var. Artık arabaları alırken mecburen 2 tane birden almak zorunda kalıyorum yoksa oğlum arabaları almak istiyor. O da koleksiyon yapmaya başladı. Benim merakım ona da bulaştı” ifadelerini kullandı.

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