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"Model Birleşmiş Milletler Konferansı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:07 | Son Güncelleme

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen konferans, bu yıl "Uygarlık Tarihi: Düşüş ve Yükseliş" temasıyla gerçekleştiriliyor - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam: - "Projenin amacı öğrenci gözüyle dünya sorunlarının konuşulmasıdır. Proje, öğrencilerin hem yabancı dillerine olan katkısı hem de dünya meseleleriyle ilgili düşünmeleri, konuşmaları, tartışmaları ve fikir üretmelerini kapsıyor"

İSTANBUL (AA) - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı (KAİHLMUN) "Uygarlık Tarihi: Düşüş ve Yükseliş" temasıyla başladı.

Lisenin konferans salonunda yapılan programa, farklı ülkelerden lise öğrencileri katıldı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 4.'sü yapılan konferansın organizatörü olduklarını söyledi.

Konferansta öğrencilerin Birleşmiş Milletler'in simülasyonunu gerçekleştirdiğini belirten Tekçam, şunları kaydetti:

"Bu sene sekiz komite ile çalışıyoruz, üç dilde programı gerçekleştiriyoruz. Altı komitemiz İngilizce, bir komitemiz Arap Birliği, bir komitemiz de Divan-ı Hümayun olarak Osmanlı Türkçesiyle burada paylaşımlarda, tartışmalarda bulunacaklar. Dünya meselelerine gençlerin bakışıyla güzel çözümler getirecekler. Birleşmiş Milletler farklı ülkelerde bu projeyi hayata geçiriyor. Projenin amacı öğrenci gözüyle dünya sorunlarının konuşulmasıdır. Proje, öğrencilerin hem yabancı dillerine olan katkısı hem de dünya meseleleriyle ilgili düşünmeleri, konuşmaları, tartışmaları ve fikir üretmelerini kapsıyor. ABD'den Pakistan'a kadar farklı ülkelerden, ulusal anlamda da şehir dışındaki farklı liselerden öğrenciler burada. Bugün 500 öğrencimiz bu çalışmanın içerisinde. Dört gün boyunca bu çalışma devam edecek."

Konferansın Genel Direktörü 11. sınıf öğrencisi Mehmet Enes Onuş, tarih bilgisinin gelecek ile bağlantılı olduğunu ve bu bilginin sağlayabileceği yararlar olduğunu kaydetti.

"Uygarlık Tarihi: Düşüş ve Yükseliş" temasının, delegeler tarafından dört gün boyunca tartışılacağını anlatan Onuş, "Konferansın ana başlıkları arasında eğitim, perspektif, entelektüel ve akademik bilgi paylaşım ortamları oluşturulması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi var. Farklı millet ve okullardan öğrenciler, toplumların gelişimleri, kültür zenginliği, iletişim sistemleri, evrensel ve bireysel anlayışları ve milletlerin oluşumları hakkında gerçekleştirecekleri tartışmalar sonucunda çözüm kağıtları üretecekler." dedi.

Konferans hakkında bilgi veren konferansın Genel Sekreteri Muhammed Fatih İzgi de şunları kaydetti:

"Konferansın komiteleri ve gündem maddeleri şu şekildedir: Bilim ve teknoloji evrensel komisyonu, evrensel enerji yetersizliği. BM Güvenlik Konseyi, Çin ve ABD arasındaki ekonomik çatışma ile şiddetlenen politik ve askeri sorunlar. BM Genel Meclisi, insan gen senkronizasyonunun etik bağlamında tartışılması ve siber uzayın potansiyel bir savaş alanına dönüşmesi. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, çatışma bölgelerinde kültürel mirasın korunması ve kaybolan dillerin muhafaza edilmesi. 1951 Paris Antlaşması, açık gündem. Kriz komitesi, komünizmin düşüşü, Sovyetler Birliği’nin dağılması. Arap Ligi, Arap dünyasında basın özgürlüğü ve Katar’ın izolasyonu. Meclis-i Vükela, açık gündem."

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise "Medeniyet ve İslam" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Konferans, 3 Mart'ta sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans

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