Model Daisy Lowe çıplak selfie paylaşınca tepki çekti

32 yaşındaki model Daisy Lowe sevgilisi Jordan Saul ile birlikte tatile çıktı. 379 bin takipçili hesabından tatile gittiği otelden paylaşım yapan Lowe tepki çekti.

Daisy Lowe çiçekli banyoda ayna karşısında soyunarak çıplak selfiesini takipçileriyle paylaştı.

Lowe'un bu paylaşımı takipçilerini rahatsız etti. Ünlü modelin elleriyle göğsünü kapattığı pozuna binlerce beğeni yağsa da çoğu takipçi bu poza "Buna gerek var mı?" yorumu yaptı.



Daisy Lowe geçtiğimiz günlerde "Kıvrımlarımla hava atmayı, hayatımdaki herkesi derisinin her santimini kesinlikle sevmeye teşvik etmeye çalışmayı her zaman sevmişimdir. Aynı şeyi kendim için yapmak neden bu kadar zor?!" demişti.



