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Model Daisy Lowe çıplak selfie paylaşınca tepki çekti

16.01.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe sevgilisiyle gittiği tatilde aynadan çıplak selfie paylaştı. Lowe yaptığı paylaşım sonrası takipçilerinden tepki gördü.

Model Daisy Lowe çıplak selfie paylaşınca tepki çekti

32 yaşındaki model Daisy Lowe sevgilisi Jordan Saul ile birlikte tatile çıktı. 379 bin takipçili hesabından tatile gittiği otelden paylaşım yapan Lowe tepki çekti.

Daisy Lowe çiçekli banyoda ayna karşısında soyunarak çıplak selfiesini takipçileriyle paylaştı.

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Lowe'un bu paylaşımı takipçilerini rahatsız etti. Ünlü modelin elleriyle göğsünü kapattığı pozuna binlerce beğeni yağsa da çoğu takipçi bu poza "Buna gerek var mı?" yorumu yaptı.

Ekran Alıntısı
Daisy Lowe geçtiğimiz günlerde "Kıvrımlarımla hava atmayı, hayatımdaki herkesi derisinin her santimini kesinlikle sevmeye teşvik etmeye çalışmayı her zaman sevmişimdir. Aynı şeyi kendim için yapmak neden bu kadar zor?!" demişti.


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Daisy Lowe
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