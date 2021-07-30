Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak! Eski sevgiliye jet dava

Olay, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında 16 Temmuz akşamı gerçekleşti. Şüpheli Mücahit İsmail Ayta, eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'ı lavabodan çıkmasının ardından saldırarak yumruk ve tekmelerle darp etti. Mücahit İsmail Ayta'nın, Gizem Akbaş'ı darp ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. İfadesini verdikten sonra serbest bırakılan Mücahit İsmail Ayta, olayın basında yer almasının ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce karakola davet edildi. Ayta'nın ifadesinde, Akbaş'ın yanındaki erkeklere kendisine karşı kur yaptığını ileri sürerek "Yeni kız arkadaşımı gördükten sonra bilinçli olarak mekana geldi. Maddi açıdan destek alamadığı için hırslandı. Bütün bu olaylar içimdeki birikmişlik sebebiyle oldu. Ayrıldığımız sürece kendisine hiçbir şekilde zarar vermedim. Gün boyunca sürekli alkol aldım. Arkadaşım Emre'ye 'Masanıza gelip sizi rahatsız edeceğim' demesi üzerine sinirlendim. Yüzüne yumruk atmadım. O anda ne yaptığımın farkında değildim" dedi. Gözaltına alınan Ayta, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten yaralama" suçundan 22 Temmuz'da tutuklandı.

OLAYLA İLGİLİ JET İDDİANAME DÜZENLENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianameye göre, şüpheli Mücahit İsmail Ayta ile Gizem Akbaş'ın eskiden sevgili oldukları, şüphelinin daha önceden de Akbaş'ı dövdüğü belirtildi. İddianamede, Gizem Akbaş'ın olay günü arkadaşıyla eğlenmeye gittiği, şüpheli Ayta'nın da diğer şüpheli ile eğlence mekanına gittiği anlatıldı. Bir ara arkadaşıyla lavaboya giden şikayetçi Gizem Akbaş'ın arkadaşının çıkmasını beklerken şüpheliler Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı'nın önünde durdukları, tehditkar bir tavır sergileyerek Akbaş'a 'gitmesini yoksa kötü şeyler olacağını' söyledikleri anlatıldı. Şikayetçi Gizem Akbaş'ın karşı çıkması üzerine şüpheli Mücahit İsmail Ayta'nın yüzüne yumruk attığı, yere fırlattığı ve saçından çekerek darp ettiği kaydedildi. İddianamede, Gizem Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı, şüpheli Ayta'nın "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği de belirtildi.

ESKİ SEVGİLİYE İKİ SUÇTAN DAVA AÇILDI

Şüpheli Mücahit İsmail Ayta hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçunda 2 yıldan 5 yıla kadar ve "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diğer şüpheli Muhammed Emre Balcı'nın ise "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

MAHKEME TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

İddianame gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme tensiple birlikte şüpheli Mücahit İsmail Ayta'nın "sorguda kesin rapor alınmamış olması nedeniyle kasten yaralama suçundan tutuklandığı, ancak iddianame düzenlenmeden aldırılan kati rapora göre hayati tehlike geçirmeksizin ve kemik kırığı oluşmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığının anlaşıldığı belirtildi. Kararda, "Birden fazla kişiyle tehdit " suçundan cezalandırılması istenmişse de bu suçtan tutuklama istenmediği, tutuklamanın istendiği yaralama suçundan ise talep edilen ceza miktarı 1 yıla kadar olması dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Olay sonrasında DHA'ya konuşan Gizem Akbaş, "Ölmek istemiyorum. Tutuklansın, cezası neyse çeksin. Uzaklaştırma kararına rağmen bana zarar verdi, tutuklanmasını istiyorum" demişti.

