Model sevgilisini dövdüğü iddiasıyla dava açılan yönetmen hakim karşısına çıktı

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA - ORTAKÖY'de beraber yaşadıkları evde 7 ay önce Sırp model Tanja Dukiç'i (25) darp edip odaya kilitlediği iddiasıyla hakkında dava açılan organizatör ve yönetmen Çağrı T. (44) hakim karşısına çıktı. Sanık Çağrı T. eski sevgilisinin bipolar rahatsızlığı olduğunu ve ilaçlarını düzenli kullanmazsa saldırganlaşabildiğini öne sürdü. Çağrı T. "22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir" diyerek suçlamayı reddetti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağrı T. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Tanja Dukiç ise duruşmaya gelmedi. Sanık Çağrı T. savunmasında, "Tanja benim kızarkadaşımdı. Kendisinin psikolojik rahatsızlığı var, bipolar hastasıdır. İlaçlarını düzenli kullanmadığı durumlarda saldırganlaşabiliyor. Olay günü aşırı derecede alkollüydü ve saldırgan davranışları vardı. Bir ara kendisini pencereden atmaya kalktı. Kollarından tuttum geri çektim. Oturttum. Saldırganlığı devam etti. Yüzünü duvara sürttü. Tekrar tutup kendisini hastaneye götürmek istedim. Telefon kayıtları incelenirse 112'yi aradığım ortaya çıkacaktır. Alt komşumu da çağırdım. Şahittir, dinlenebilir" dedi.

"DÖVMEDİM"

Altı saat boyunca bir kadını dövmesinin mümkün olmadığını söyleyen sanık Çağrı T. "Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. Ayrıca 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim. Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" diye konuştu. Sanık avukatı da Sırbistan'dan alınmış hastane raporunu sunarak "Kullandığı ilaçlar çok ağır ilaçlardır. Müştekinin beyanları çelişkilidir. Poliste bıçakla saldırıldığını söylemiş. Aile içi şiddet formunda ise bu soruya hayır cevabı vermiştir" dedi.

TANJA'NIN AVUKATI: ŞİKAYETÇİYİZ, GELECEK CELSE HAZIR EDECEĞİZ

Müşteki avukatı da "Sanıktan şikayetçiyiz. gelecek celse hazır edeceğiz. Tüm delillerimizi sunacağız. Sanık sabıkalıdır.Tehdit ve hakaretten şikayetimiz olmasına rağmen bu konuda savcılık olumlu ya da olumsuz bir şey yapmamıştır. Sanığın savunması suçtan kurtulmaya yöneliktir. Kullandığı silaha da el konulmuştur. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.