Model Şevval Şahin içini gösteren transparan kıyafetiyle kasıp kavurdu! "Yakıyorsun Şevo"

Ünlü model Şevval Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dudak uçuklatıyor. Sık sık özel hayatına yönelik pozlarıyla takipçilerini mest eden Şahin, son olarak içini gösteren transparan kıyafetiyle pozlarını sergiledi. Şevval Şahin'in bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

Her paylaşımıyla takipçileri tarafından oldukça beğenilen güzel model, son olarak cesur pozuyla adından söz ettirdi.

Üstüne giydiği transparan kıyafetiyle iç çamaşırları gözükür bir şekilde poz veren güzel model, takipçilerini adeta büyüledi.

Şevval Şahin'in bu pozları sonrasında sosyal medya adeta sallanırken, fotoğraflarına beğeni yağdı.

Takipçilerinden bazıları güzel modelin pozlarına, "Yakıyorsun Şevo" ve "Yine inanılmaz güzelsin" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte güzel modelin yorum yağan paylaşımları;



