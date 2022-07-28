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Model Şevval Şahin içini gösteren transparan kıyafetiyle kasıp kavurdu! "Yakıyorsun Şevo"

28.07.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel model Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini mest etti. Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan Şevval Şahin, son olarak içini gösteren transparan kıyafetiyle verdiği pozla olay yarattı. Şevval Şahin'in bu pozlarına yorum yağdı.

Model Şevval Şahin içini gösteren transparan kıyafetiyle kasıp kavurdu! "Yakıyorsun Şevo"

Ünlü model Şevval Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dudak uçuklatıyor. Sık sık özel hayatına yönelik pozlarıyla takipçilerini mest eden Şahin, son olarak içini gösteren transparan kıyafetiyle pozlarını sergiledi. Şevval Şahin'in bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

Her paylaşımıyla takipçileri tarafından oldukça beğenilen güzel model, son olarak cesur pozuyla adından söz ettirdi.

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Üstüne giydiği transparan kıyafetiyle iç çamaşırları gözükür bir şekilde poz veren güzel model, takipçilerini adeta büyüledi.

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Şevval Şahin'in bu pozları sonrasında sosyal medya adeta sallanırken, fotoğraflarına beğeni yağdı.

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Takipçilerinden bazıları güzel modelin pozlarına, "Yakıyorsun Şevo" ve "Yine inanılmaz güzelsin" şeklinde yorumlarda bulundu.

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İşte güzel modelin yorum yağan paylaşımları;

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Model Şevval Şahin Instagram transparan
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